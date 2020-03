Pago de planillas de los equipos preocupa a la Asociación de Futbolistas de Honduras

“La situación es mundial y no se puede dejar de la vista gorda ese tema”, dice el presidente de la Asociación de Futbolistas de Honduras, Eduardo Sosa, ante la preocupación por el tema salarial de los clubes con sus jugadores.

El parón de la Liga Nacional de Honduras ante la pandemia del coronavirus a nivel mundial, ha tocado el tema sensible en las arcas de los equipos.

“Hemos hablado con los jugadores y hasta el momento ningún club ha hablado con ellos. De momento están a la espera que termine el mes para ver cómo están con el pago de sus planillas”, manifestó Eduardo Sosa.

Sosa provee que ante la incertidumbre de la anulación no del campeonato para finales de marzo, varios de los clubes de media tabla hacia abajo no podrán cumplir con sus pagos.

“Como organización estamos atentos a esta situación. Ya escuchamos que la anulación del torneo no está contemplada, pero si se da el caso, hay que tomar en cuenta que hay contratos laborales que se deben respetar”, soltó.

Ante ello hizo un llamado y adelantó que ya han solicitado una reunión con la Liga para que lleguen a un consenso y se respeten los contratos.

“Hay contrato laboral y se tiene que cumplir. En este caso había que llegar a un consenso entre ambas partes. La situación hoy es complicada y es difícil que un equipo de media tabla para abajo cumpla porque sobreviven de taquillas o derechos de televisión. Los equipos grandes también lo reciente, pero tienen sus reservas y trabajan bien su administración, así que no creo que tengan problemas”.

ENTREGA DE VÍVERES

La Asociación de Futbolistas de Honduras entregó víveres a futbolistas del Vida como parte de sus actividades para salvaguardar a sus asociados.

“Nos ha tocado ir a dejar víveres a jugadores del Vida porque no tienen. Están pasando una calamidad doméstica. No tienen dinero y es una situación difícil, hay directivos que se les llama y no dan la cara”, soltó.

La Federación Costarricense de Fútbol fue la primera en Centroamérica en llegar a un acuerdo de pago con los futbolistas. En cambio, otras como El Salvador, dio por finalizado su torneo declarando campeón a Cruz Azul, equipo que marchaba en la primera posición.