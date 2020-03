El drama de Roby Norales: retornado de Europa sin poder reunirse con su familia en España

La dramática situación que vive Europa a raíz del coronavirus COVID-19 ha tocado la vida de muchos compatriotas que intentan ganarse la vida en países como Italia, España, Francia y Portugal.

Roby Norales, quien buscaba una nueva oportunidad en el fútbol con Mukura Victory de Ruanda, no solo vio venirse abajo su sueño africano por problemas internos de su club sino que también vio truncada la posibilidad de reunirse con su esposa en España.

La 'Madre Patria' es la segunda nación europea más abatida por el COVID-19, motivo por el cual cuando Roby venía procedente de África se le impidió volar hacia la misma.

Fue en Holanda que le tocó, a inicios de marzo, pasar un momento amargo: "Desde el 7 de este mes llegué al país, Dios tiene un propósito pero un pesar por la situación que se vive allá", cuenta a DIEZ el ex Platense y Motagua.

Rigoberto Rivas: "Es doloroso ver que mueren arriba de 600 personas a diario por coronavirus".

Recuerda, antes de narrar el drama familiar que le aqueja, que "salí por problemas entre directivos, la verdad todo marchaba muy bien y hubo problemas entre ellos y el cuerpo técnico, algunos futbolistas se pusieron en rebelión por mi llegada, pensando que iba ganando más que ellos", confesó.

Dice que en territorio ruandés, donde la economía había tenido un auge importante antes del brote mundial de esta pandemia, "sentía que todo iba a salir bien, con la mayoría de mis compañeros me llevo e, incluso, tengo pláticas con ellos".

Entiende que "es fútbol y uno que ha salido al extranjero sabe todo lo que se tiene pasar" fuera de sus fronteras, eso sí, estima que hay cosas más importantes que esas a día de hoy...

Muestra su tristeza por no estar con su esposa Daysi Güity, quien, según cuenta, "me platica con mi hermana (Karen) y mis primas (Cristel y Silvia) del encierro y la cuarentena, el no poder salir ni al patio" siquiera.

DE ÁFRICA A HOLANDA Y LUEGO... A HONDURAS

"No podía comprar un pasaje para hacer escala en Europa por el virus, estuve en el aeropuerto de Holanda encerrado, pero le pedí a Dios que me tuviera con bien y me enviarán a mi país aunque fuese", relata el futbolista al que se le imposibilitó regresar a España debido a la emergencia.

Cuenta que "gracias a Dios" ningún familiar o amigo padece de coronavirus hasta el momento."Todos los días platico con la familia y confiamos en Dios que no llegue ese virus adonde radican, al piso en el que están".

Los problemas económicos que derivarán de esta epidemia es otro de los aspectos que Roby Norales expresa que le preocupan: "Mi esposa, hermana y prima están sin trabajar, les dijeron que hasta que esté todo bien; se va a extender la situación por un mes, sin salario y alimentos", remató.