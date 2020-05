El blog de Kawas: "¿Techo salarial? El que pueda pagar más que lo haga y el que no que lo acepte y se adapte"

Por Mauricio Kawas

El fútbol rentado hondureño explora todas las opciones para poder retornar en el segundo semestre de este 2020. El interés y el deseo de los directivos existe y ese es un importante primer paso. Pero la situación es la misma de hace dos meses. Todo pasa por lo económico. Se están buscando distintas opciones para darle algo de oxígeno a las finanzas de varios equipos.

El blog de Ponce Morazán: El paraíso de Pedro Troglio en Honduras

Pero llevemos esto por partes. Aceptemos que se nos viene una nueva realidad que durará por lo menos un año. No será una realidad permanente porque eventualmente volveremos a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, por ahora hablaremos de esta nueva realidad en la que es clave que los clubes no exceden sus posibilidades económicas. En varios países ya hablan de modificaciones en sus operaciones. Honduras no puede ni debe ser la excepción.

La parte más sensible es la de los salarios al plantel. Aquí hablamos de jugadores, cuerpo técnico y todos los que conforman el engranaje de un equipo. ¿Se pude aplicar un tope salarial? Obligatorio me parece que no. Creo que cada club debe establecer su propio techo sobre la base de sus posibilidades. El que pueda pagar más que lo haga y el que no pues que lo acepte y se adapte.

Mauricio Kawas no ve obligatorio establecer un techo salarial en Liga porque cada club pagará lo que esté en su capacidad.

De todas formas en nuestro país ya está demostrado que se puede competir muy bien sin tener planteles muy caros. No hace mucho Honduras de El Progreso fue campeón y subcampeón. Le jugó codo a codo a los llamados clubes grandes derrotándolos en instancias claves.

También vimos a Real Sociedad llegar a varias finales y con planteles conformados en su totalidad por jugadores nacionales, muchos de ellos de la zona del Bajo Aguán.

Los tocoeños no lograron el título, pero estuvieron bastante cerca gracias a un trabajo muy ordenado y planificado. De la mano de buenos entrenadores que supieron armar sus cuadros sin grandes recursos de dinero.

Los equipos están obligados a trabajar durante el siguiente Apertura-Clausura con el menor costo posible. Esto implicará aprobar uno o dos torneos sin descenso. Habrá de manera inevitable una reducción en los salarios de todos los protagonistas incluyendo a los árbitros, comisarios y demás. Aquí nadie se va a salvar. Todos perderemos con el Covid-19.

Ahora de lo que se trata es de buscar la forma de volver a tener lo que una vez tuvimos. El plan debe ir por ese camino. Porque no existe un plan que nos permita volver a lo que era, de un día para otro.

Definidos todos los costos operativos al mínimo los clubes sabrán cuánto dinero necesitarán para poder encarar el compromiso sabiendo que no habrá ingresos por taquilla probablemente por lo que resta de este año.

Y considerando que muchos patrocinios se verán reducidos o incluso cancelados todo pasará por el dinero que se pueda recibir de la FIFA. Porque vía préstamo parece que no será posible dado que la mayoría de clubes no quieren endeudarse ya que sólo haría peor su situación financiera.

La Liga Nacional regresará en este 2020, pero de forma distinta, asegura Kawas.

Lo que nos lleva de nuevo a las preguntas claves. ¿Cuándo llegará el dinero que ofreció la FIFA para ayudar al fútbol en todo el mundo? ¿Cuánto será el monto que la FIFA le dará a cada país afiliado? Creo que el dinero llegará pronto y me parece que será una cantidad importante.

Infantino sabe que el salvavidas que va a tirar no puede ser para niño. Debe ser para grandes. Porque estoy seguro que la FIFA no dejará morir este juego que tanto costó construir con el paso de más de un siglo.

El blog de Kike Lanza: "El Covid-19 le quedó grande a la Liga Nacional, no pudieron con esa papa caliente"

Por eso estoy optimista que nuestra liga retornará en este 2020. Regresará algo distinta pero regresará.