El Blog de Gustavo Rodríguez: ¿Por qué no jugar una promoción Honduras - Pinares?

Gustavo Rodríguez

Follow @GustavoRocaGOL



La pandemia del coronavirus hizo que el fútbol tomara un rumbo inesperado y escabroso. Las ligas élites y de toda América Latina se paralizaron. Algunas, como es el caso de Honduras, decidieron dar por concluido el Clausura que se estaba desarrollando, así como las demás de Centroamérica, exceptuando Nicaragua, que fue la que no paró y coronó al Real Estelí, además de Costa Rica, que regresó a la actividad recientemente a pesar del brote del COVID-19.



En Honduras la decisión más fácil y podríamos decir que lógica fue dar por clausurado el torneo que se estaba disputando, y está bien, ya que lo primero es la salud y como segundo y hasta tercero, el fútbol. Pero la Liga Nacional no vio más allá, no miró hacia abajo ni los sacrificios que hacen los clubes del Ascenso para sobrevivir, no les dieron voz de opinión y desvalorizaron el título ganado por el Atlético Pinares.



Para el presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, fue fácil decir que la corona de los de Ocotepeque "solo quedará para la historia", pero no le dieron el valor que merece un título en la división de plata de Honduras, que podría ser hasta más difícil que ganar una Copa en Liga Nacional.

¿POR QUÉ NO JUGAR UNA PROMOCIÓN?

Creo que a los directivos de la Liga les falta mucho a la hora de ser creativos. Desde aquel papelito donde se definió una serie entre Vida-Deportes Savio y pasando por un formato mediocre que no se adapta al balompié nacional. Pienso. ¿Es imposible jugar una promoción en Honduras?.

El Atlético Pinares ganó un título en Segunda División que quedará nada más como anecdótico.

Creo que no era descabellado pensar en una eliminatoria de promoción donde el Honduras Progreso, como último lugar de la tabla acumulada de Liga Nacional, jugara una serie ante el Atlético Pinares y así decidir el equipo que finalmente sea dueño de la plaza de la liga de privilegio la próxima temporada.



Siento que sería lo más justo y lógico en este tema del descenso porque al fin y al cabo se premió a un equipo que penó durante 31 partidos disputados, de los cuales nada más pudo ganar cuatro, y desvalorizas un título que aunque sea de segunda ¡es un título!.



Aquí la de la comitiva de la Liga Nacional fue de salvaguardar a los suyos, dejándolos tranquilos en Primera y no ver hacia abajo y darle el lugar que se merece la Segunda División. Le metieron la mano a la mochila y le sacaron, sin ninguna justificación el título al Atlético Pinares.

Así, el Atlético Pinares, campeón del Apertura 2019 de la Liga Nacional de Ascenso se quedará con las ganas de pelear con título en mano por un ascenso a la Primera División hondureña. Todo el sacrificio e inversión prácticamente fue echada a la basura y no por culpa del coronavirus, sino por la falta de ideas y compromiso en pro del fútbol de los dirigentes de la Primera División.