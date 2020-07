El blog de Kike Lanza: "La eliminatoria no será nada fácil. Si una hexagonal ya era difícil, una octagonal lo será más"

Esta semana la Concacaf anunció el nuevo formato para la eliminatorias camino a Qatar 2022. Con mucha fortuna y la buena voluntad, Honduras quedo entre las 5 selecciones clasificadas directamente a la octagonal final.

Esto ha sido objeto de fiesta en los pasillos de federación y algunos hasta se atreven a catalogar esta situación como un éxito rotundo. Un poco de prudencia señores. Hay que saber asimilar la clasificación directa.

Será muy importante que se pueda asimilar el tema de haber sido designados como clasificados directos. La eliminatoria no será nada fácil. Si una hexagonal ya era difícil, una octagonal lo será más.

Siendo bien claros, estar dentro de los cinco mejores puestos en la Concacaf no define a la Selección de Honduras como favorita o de mejor nivel que algunas de las que pelearán primera fase. Y esto se fundamenta sólo, si revisamos lo sucedido en la pasada Copa Oro o los procesos y partidos internacionales de Haití, El Salvador y Canadá.

Analicemos los posibles clasificados a octagonal final...

Panamá revivió. Rival que evolucionó y amargó siempre en los últimos años a la Bicolor.

Jugadores anatómicos con un extra que los nuestros, normalmente son más técnicos y mejor trabajados desde inferiores.

Honduras comienza las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar hasta junio de 2021.

Su nuevo DT. Thomas Christiansen ex Leeds United, Apoel Nicosia. No conocerá la zona pero tiene recorrido europeo y eso lo hace un técnico de cuidado y además impredecible para sus rivales. Panamá ha sido la selección de mayor evolución en la Zona UNCAF y será como siempre rival de miedo.

Canadá, Siempre temible

Canadá está de regreso y muy posible se apunte para la octagonal final a Qatar.

Uno escucha Canadá y de inmediato se enfoca en Alphonso Davis, 19 años, jugador principal del Bayern Munich, Jonathan David, 20 años, jugador del KAA Gent de Bélgica. Scott Arfield, Rangers de Escocia, Milan Borjan, experimentado arquero del Estrella Roja de Belgrado. Liam Millar hombre del campeón ingles Liverpool. Stephen Eustaquio del Cruz Azul de M´rxico. Y otros jugadores que juegan en Noruega, Inglaterra, Portugal y Francia.

Su base la forman jugadores de los equipos canadienses en la MLS, Montreal Impact, Toronto FC, Vancouver Whitecaps. Es una selección con jugadores de categoría y con un DT John Herdman, con experiencias mundialista. Los antecedentes contra ellos han sido muy tristes.

El Salvador

Sacrificados por Montagliani, los de Carlitos de los Cobos serán siempre una selección incómoda para enfrentarla en eliminatorias. El Salvador, considero pasa por el mismo problema que Honduras, su generación no viene tan fuerte como las anteriores. Aun así, sera un fuerte candidato a estar en la octagonal final.

Analicemos los rivales de siempre... Sin mayor detalle, todos sabemos que los rivales a vencer son México, Costa Rica y EE.UU. Poderosas selecciones candidatas a estar en Qatar 2022.

Hay una situación bien marcada para esta eliminatoria, Jamaica se ha convertido de nuevo en la todo poderoso del Caribe. Tiene un proceso con el experimentado de mil batallas, Theodore Whitmore, de casi 5 años. Además una buena seleccion guiados por Damion Lowe hijo del gigante Onandi Lowe y Adrian Mariappa del Watford inglés. Los “Reggae Boyz” serán duros candidatos para esa tercera plaza y hasta para el medio pase, repechaje.

Lo que tenemos, ilusiona pero el panorama no esta claro...

La cabeza de esta selección, el señor Maynor Figueroa y creo, la experiencia de Emilio Izaguirre, Brayan Beckeles, Ever Alvarado, Luis Garrido, Alfredo Mejía, Johny Leverón, Alex López y Antony Lozan, serán las banderas de el equipo de Coito.

Se unirán con alguna experiencia Bryan Acosta, Ronmel Quioto, Marcelo Pereira, Héctor Castellanos, Edwin Solano, Kevin López, Michael Chirinos y el regreso de Andy Najar.

Si duda alguna, hablando de los jugadores más jóvenes, Jonathan Rubio, Rigo Rivas, Carlitos Pineda, Jorge Álvarez y José Mario Pinto, Denil Maldonado, Douglas Martinez, Jorge Benguché, Bryan Róchez y Alberth Elis, tendrán un aporte muy importante.

Pero el panorama, insisto no es lavador.

Pero mucho cuidado...

Hay que ser muy cuidadoso con el tema abanderar un proceso que aun está verde. Bajo mi óptica y análisis, este proceso clasificatorio a Qatar aun no está solidificado. Le falta mucho trabajo y me atrevería a decir que Fabián aun no tiene bien claro cual será su equipo “uno”.

Para la dirigencia, es bueno, sean cautelosos, no se acrediten éxito por haber sido colocados en la clasificación directa. Es muy temprano para levantar egos y tratar de vender escenarios que no existen. Esto hoy por hoy es un espejismo total.

Deberían enfocarse en planificar una buena preparación para la Selección con rivales de categoría, selecciones que desnuden las falencias y que permitan fortalecer las virtudes. No hay que vender ilusión, Fenafuth, no se es potencia por haber quedado entre los cinco por un mero antojo de Montaglini. No hagan creer que ta estemos en Qatar.

