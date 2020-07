Oficial: Concacaf confirma el formato para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022

Se terminó la incógnita. La Concacaf anunció el nuevo formato de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que estará compuesta de tres rondas, la última será una octagonal final. Honduras entrará en acción hasta el 2021 .

Miguel Falero: "No nos mocharon el salario, pero sí hubo un acuerdo con Fenafuth porque entendemos la situación"

La Primera Ronda está integrada por las 30 selecciones que ocupan la posición del 6 al 35 del Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Por medio de un sorteo, los 30 equipos nacionales serán divididos en seis grupos de cinco. Los seis equipos mejor clasificados; El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

En esta primera ronda, cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos; dos de local y dos de visitante. Estos partidos se disputarán en las Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020.

La segunda ronda se jugará entre los seis países que ganen sus grupos. Los enfrentamientos directos han sido predeterminados y serán de la siguiente manera:

Ganador del Grupo A vs ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs ganador del Grupo D

Los equipos jugarán ida y vuelta, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo 2021. Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la Ronda Final.

Honduras ya se encuentra clasificada al octagonal final

La Ronda Final verá a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse a las selecciones clasificadas del 1 al 5 del Ranking FIFA: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

La Ronda Final comenzará en la doble fecha FIFA de junio 2021 y continuará en las fechas FIFA de septiembre, octubre, noviembre 2021, y enero y marzo 2022.

Los ocho equipos jugarán ida y vuelta, con cada equipo jugando 14 partidos.

Al final de la tercera y última ronda, los mejores tres equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El cuarto equipo se clasificará para el repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio del 2022.