Fenafuth ordena a Liga Nacional iniciar Torneo Apertura el 26 de septiembre, incluso con clubes de Liga de Ascenso

Habrá fútbol. Tras una reunión de Comité Ejecutivo de la Fenafuth, ha enviado una ordenanza a la Liga Nacional para que se inicie el campeonato Apertura el próximo 26 de septiembre como fecha límite y expuso que si los clubes no pueden arrancar porque no cuentan con el presupuesto, el torneo va porque va y se invitarán equipos del ascenso para completar los 10.

El secretario de Fenafuth, José Ernesto Mejía, denunció que se intenta dar un boicot al fútbol y más que eso, al presidente de Liga Nacional quien es vicepresidente de la Federación y se tomarán todas las medidas para protegerlo, y aplicarán los estatutos.

Ver. LA CARTA DE FENAFUTH A LIGA NACIONAL SOBRE EL DINERO DE FIFA

En comunicado leído por el secretario José Ernesto Mejía, explicó las medidas que hará la Fenafuth junto a la Liga para que vuelva el fútbol, pues consideran que de no hacerlo. "Por la ingobernabilidad de uno de los miembros de la Fenafuth, la federación ha resuelto ordenar a la Liga Nacional y que se comunica a la Liga dar inicial torneo Apertura como fecha máxima el sábado 26 de septiembre", inició diciendo.

En el comunicado detallaron que si hay clubes que se declaran insolventes y no pueden participar en el torneo, no tendrán problemas, pues los suplirán con los conjuntos de Liga de Ascenso que cumplan con los requisitos. De no haber, el torneo solo se jugará con ocho equipos como dice el reglamento.

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, fue enérgico con los clubes que han buscado la inestabilidad del fútbol en Honduras.

"Nosotros esperamos que todos participen, hemos sido tolerantes pero si los equipos no quieren jugar, se invitará a los equipos del Ascenso que cumplan con el licenciamiento de clubes y a ellos se les entregará este dinero. Se comparte esta plata para que podamos tener dinero. En este caso se está privilegiando a la Liga de Ascenso", dijo José Mejía de la Fenafuth.

"Somos la autoridad y haremos valer los estatutos. Queremos tener fútbol. Ellos tienen el derecho a inscribirse para que puedan participar en el torneo, las fechas de inscripciones están abiertas para que puedan participar", declaró el presidente de Fenafuth, Jorge Salomón.

DESICIONES TOMADAS POR FENAFUTH:

1. Ordena a la Liga Nacional a dar inicio al campeonato de Liga como fecha máxima el sábado 26 de septiembre de este año.

2. Ordena a la Liga Nacional que el formato de campeonato de este año siga invariable únicamente en cuanto al campeón, ascenso y descenso, pudiendo proponer formatos de juego como pentagonal, cuadrangular, vueltas, etc.

3. El dinero que la FIFA otorga a la Fenafuth como subversión, se trasladan 750 mil dólares a los equipos de Liga Nacional, serán entregados únicamente a los clubes que se inscriban, firmen el contrato de transferencia de fondos de la Federación y que Fenafuth apruebe las bases del torneo de competencias.

4. Autorizar a la Liga Nacional a que: de no inscribirse antes del 28 de agosto los clubes de los 10 afiliados actuales del campeonato de Liga Nacional, pueda invitar clubes de la Liga de la Liga de Ascenso que puedan participar sin sobrepasar el número de 10 en el torneo y debiendo cumplir estos, el licenciamiento de clubes de FIFA. Así mismo se autoriza iniciar el campeonato con un mínimo de ocho equipos si fuera el caso.

5. Los equipos que se inscriban en el campeonato de la Liga Nacional recibirán el dinero que la Federación ha decidido trasladar a los clubes. Este dinero se trasladará a los inscritos, incluidos los equipos invitados que no forman parte de la Liga Nacional.

6. La Fenafuth comprende la mala situación financiera que los clubes arrastras y por ende, no obliga a participar en ninguna competencia según el artículo 12 de los estatutos que señalan que la aceptación de la Liga Nacional es un acto voluntario del club, por lo tanto, el club que no tenga capacidad financiera de participar no está obligado a hacerlo. Fenafuth se verá obligada a dar estricto cumplimiento del artículo 15 numeral 3 de los estatutos de la Liga Nacional.