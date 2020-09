Everson López se despide del Motagua con una triste carta: "Con dolor en mi corazón te dejo"

Follow @GustavoRocaGOL

Everson López (19 años) es historia en Motagua. El mediocampista, que suponía ser una de las joyitas del club, se ha despedido del Ciclón Azul luego de seis años ligados a la institución. Mediante un mensaje en sus redes sociales, el mediocampista mundialista Sub 17 y Sub 20 con Honduras, le dijo adiós al club de sus amores.

"Ironías de la vida y el fútbol. Hace exactamente seis años firmaba mi primer contrato y hoy 7/9/2020, seis años después dejo la institución que me vio crecer, que me crió, que me educó y que me formó. Motagua fue mi escuela y mi colegio, me voy agradecido con el cuerpo técnico, afición, directivos y todos y cada uno de mis compañeros por el apoyo y la amistad brindada en estos seis años, gracias Motagua por la formación que me diste como persona y como jugador, con dolor en mi corazón te dejo y espero algún día volver y devolverte todo lo que hiciste por mi, hoy me toca partir para volar como un águila y pronto volveré a donde siempre será mi casa, el nido", escribió Everson López, muy adolorido.

"Gracias por estos seis años de recuerdos imborrables, por cada partido, cada entreno y cada momento que viví estando en la institución, los llevaré siempre en el corazón. Agradecer a la afición por su apoyo hacia mi y a las personas que siempre han estado pendiente. Gracias Motagua porque cumplí mis sueños representándote de la mejor manera. Lo mejor de Dios está por venir, algo grande se asoma", cerró escribiendo el jugador hondureño.

El joven mediocampista Everson López debutó el 31 de marzo de 2019 con la camiseta del Motagua siendo titular y jugando los 90 minutos en el triunfo 3-0 sobre Los Lobos de la UPN en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Vestido de azul logró acumular cuatro partidos, todos en el Clausura 2019.

Durante el Apertura 2019 fue cedido a préstamo al Real de Minas pero salió del club antes del final del torneo por razones que no se conocieron. Para el siguiente campeonato, el Clausura 2020, el Motagua lo había mandado cedido a la Real Sociedad pero Diego Vázquez lo llamó de nuevo, sin embargo no tuvo participación.