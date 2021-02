Griezmann y de Jong se lamentan: "No es la imagen que queríamos dar, hay que buscar soluciones"

Destrozados animicamente, los jugadores del Barcelona volvieron a ser humillados en UEFA Champions League al caer 4-1 en casa ante el París Saint-German, quien con un hat-trick de Kylian Mbappé se colocaron con más de un pie en los cuartos de final de la competencia.

Fue un partido extraño que inició con ventaja para el conjunto blaugrana, pero con el repentino empate y el tempranero gol tras el descanso, el equipo que dirige Ronald Koeman se desmoronó y volvieron a decepcionar tanto como así mismos como a su afición.

“Fueron superiores, nosotros tuvimos oportunidades pero no hicimos nuestro mejor partido, sin duda no es la imagen que queremos dar. Necesitábamos hacer un partido casi perfecto y no lo hemos hecho, es duro que te marquen cuatro goles en casa, iremos a París a intentar pasar la eliminatoria, sabemos que es complicado pero no iremos de visita", declaró Antoinne Griezmann post-partido.

Frenkie de Jong, también titular en la goleada 8-2 ante el Bayern Múnich en la pasada campaña, fue otro barcelonista que se hizo presente tras la humillante actuación ante el PSG en el Camp Nou.

"Vamos a intentarlo, pero será muy díficil. En el inicio del partido estábamos bastante bien, pero en la segunda parte fueron muy superiores. Hay que buscar soluciones", comentó con rostro de decepción el mediocampista neerlandés.

El entrenador Ronald Koeman ha sido sincero y directo tras la avasalladora derrota, y no fue un aliento de apoyo para sus desahuciados pupilos.

"La segunda parte ha sido un baño de realidad, nos faltan cosas para estar al mejor nivel, sobre todo en Champions. Tenemos muy pocas opciones de remontar en la vuelta", declaró el técnico del Barcelona.