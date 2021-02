Raúl Gutiérrez tras el gol anulado ante Olimpia: "Es una lástima que no nos lo haya validado"

Raúl "Potro" Gutiérrez debutó con una derrota 2-1 ante el Olimpia y el técnico mexicano tuvo su propio análisis de los que fue el desempeño del clásico.

El timonel de los aurinegros tenía claro lo que le podía esperar en este duelo ante los merengues, ya que lo miraba con un termómetro para valorar el trabajo de sus jugadores.

“Se pierde contra un equipo que se aprovecha de dos situaciones donde ellos siempre lo hacen. Siempre dije que este partido era el termómetro para buscar mejores cosas para el equipo y así será. El equipo intentó y estamos tranquilos, el equipo dará más. Este es el segundo partido que jugamos”.

Desde el punto de vista del técnico de la Máquina, su valoración tras el partido ante el Olimpia es que su equipo no está en un cien por ciento y debe mejorar.



“Así como vimos el equipo, pienso que estamos arriba del 80% que pretendemos. Vamos a buscar tener más volumen de juego en la media cancha, se nos van seleccionados Sub-23 y vamos a justar con los jugadores que tenemos. No podemos estar conformes, hicimos buenas jugadas de táctica fija como el gol y en un 70% el equipo terminó bajo ese marco”.





“Al final los reclamos son parte del show, son situaciones, pues mi auxiliar se enojó, es parte del show y los árbitros entienden esas circunstancias cuando hacen esas apreciaciones y es una lástima que no nos lo haya validado ese gol. Me quedo con que el equipo tenía que mejorar como lo hicimos hasta los 10 minutos. Hay que seguir trabajando para mejorar y no pensar en los árbitros”

Y cuanto a las variantes que tuvo que realizar en el partido. “Vuelto venía de una lesión en esa misma zona y decidimos no arriesgar, hice los cambios buscando una mejora. Considero que logramos una mejora, pero ahora la gente se tiene que acostumbrar a ver esos jóvenes porque en esa medida será el trabajo. Hay que tener mejoras con Jhow en lo defensivo y en la posición que estábamos buscando. Los cambios se dieron por lesión y otro es pan de cada día. En esa parte miro que el equipo generó un par de jugadas”.

Gutiérres también destacó que: “Sabíamos lo que podía presentarnos Olimpia en juego directo, maneja los tiempos del partido y nosotros teníamos que sacarlo de esa zona y por momentos lo logramos. Hay muchas cosas que rescatar y enfrentarse al campeón tiene estas condicionantes, lo hubiera no existen. Este tipo de partidos son clásicos que se juegan así, unas veces fútbol, otro ríspido. Real España tiene que mejorar para darle competencia a lo que viene”.

Al momento que se le consultó sobre las críticas que pueden venir de la prensa azteca por su debut en la liga hondureña con derrota ante el Olimpia.



“Creo que son situaciones de fútbol. En México son exigentes y eso es bueno, igual en Honduras, todo esto se agradece. He pensado que la prensa es parte integral del deporte como el fútbol. Seguramente habrá buenas y malas críticas, pero me guío por esas frases de filósofos: cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes no eres el peor. Este no es el Real España que espero entregar al final del torneo, esto va arrancando, es mi sello de toda la vida”.

Y cerró haciendo un balance de lo que puede esperar de sus refuerzos. “Lo de Rosas sin duda hay que tomar decisiones y quería ver como se desarrollaba Vuelto y Mario y por eso el ingreso de Rosas. A Rocca lo tendremos en el siguiente partido y va a depender del tiempo de trabajo, pero lo vamos a tener considerado en el otro partido. Rosas tuvo una y la metió pero se lo anularon, pero esto tiene que mejorar”.