Pedro Troglio se mostró sereno después vencer a Real España: "No nos creemos que somos unos fenómenos"  

Pedro Troglio y el Olimpia no quisieron dejarse abollar la corona de bicampeón y fue así que se llevaron la victoria 2-1 en su debut ante el Real España en San Pedro Sula aunque con alguna polémica arbitral incluida.

También puedes leer: Raúl Gutiérrez tras el gol anulado ante Olimpia: "Es una lástima que no nos lo hayan validado"



El técnico de los merengues valoró a sus jugadores y resaltó lo hecho por Michaell Chirinos, quien tuvo que suplir la baja de Edwin Rodríguez tras dar positivo por Covid-19.



"Yo le vengo diciendo a los jugadores que en un equipo grande deben estar preparados porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Chirinos estuvo a la altura, no solo hizo el gol, sino llegó en la primer jugada de anotación que teníamos preparada. Luego lo vi un poco cansado porque viene de una pubalgia, estoy feliz porque es un chico que quiero mucho y para mí es muy importante".



Al momento de realizar sus valoraciones de lo que será este torneo Clausura 2021, Pedro Troglio dejó claro que todos los duelos pueden ser considerados una final.



"Seguro que será un campeonato muy duro porque contra todos los equipos vamos a jugar finales. Para nosotros iniciar en San Pedro, con un club como Real España con muy buenos jugadores, era complicado. El torneo pasado empezamos empatando. Es un equipo que nos ha complicado, recuerdo la Copa Premier, una vez en Comayagua. Es importante empezar ganando un clásico y de visitante", afirmó.





Y calificó a los suyos tras su primera prueba: "Somos un equipo armadito, luchador, no nos creemos que somos unos fenómenos y dependemos del trabajo y por eso tenemos esa capacidad que todos se sacrifiquen, no nos podemos salir de esa línea".



En cuanto a la expulsiones y otros jugadas consideradas con cierta polémica en el partido. "Creo que Deiby fue bien expulsado, no la protestó y es una locura sacarte una amarilla por protestar en un fallo a favor, igual, la amarilla para Paz. Después me dijeron que hubo un gol a favor del Real España, que era válido y otro nuestro que también lo era, pero son situaciones de partido que pueden pasar. Lo importante es no comprometerse y generar más problemas porque podías terminar con tres o cuatro jugadores en un minuto".



Sobre las acciones finales, donde el portero Edrick Menjívar se vio involucrado en un conflicto con ciertos futbolistas suplentes del Real España. "Me dijo Menjívar que un jugador (Real España) le dijo algo referente a su mamá, pero esto es fútbol. Yo a veces voy a jugar con amigos y nos decimos cada barbaridad, me parece que son situaciones de partido, hay que dejarlos pasar y no caer".