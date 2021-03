El blog de Mauricio Kawas: "Espero que Coito no se equivoque intentando centrar su plan para llegar a Qatar con una base de la olímpica"

Nueva clasificación al fútbol de los Juegos Olímpicos y de nuevo la sensación de algunos que el proceso marcha por buen camino. Algo así nos sucedió con Jorge Luis Pinto y ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Por supuesto que entiendo la alegría por una merecida clasificación, pero no debemos confundir lo que hace la escuadra preolímpica con lo que sucede a nivel de Selección Mayor. Las historias y los resultados son muy distintos.

No es ninguna sorpresa que la escuadra preolímpica muestre mejor colectividad y mejor juego que la absoluta. Si medimos los tiempos de trabajo y de esfuerzo no hay duda que el Profesor Fabián Coito dedicó más espacio a la Sub-23.

Aunque él nos insiste que no es así. Pero incluso cuando convocaba para la mayor en su listado siempre aparecía una importante cantidad de futbolistas que estaban apuntados para luchar por un boleto a Tokio. En el fútbol entre más se entrena y se trabaja, mejor se juega en el campo. Y esta selección que el domingo logró su pase a Tokio es el reflejo de un buen tiempo de trabajo y dedicación por parte del cuerpo técnico.

Otro factor que debemos destacar es que la escuadra alcanzó su boleto con una mayoría de jugadores de nuestra Liga Nacional. En la formación titular de Miguel Falero ante Estados Unidos siete futbolistas militan semana a semana en el torneo local catracho. Tenemos también que darle mérito al nivel de nuestra liga que sigue siendo competitivo a pesar de las dificultades en las que se disputa.

No es cierto que ya no tenemos calidad. Por supuesto que la tenemos. Veamos por ejemplo a volantes como Edwin Rodríguez y Kervin Arriaga. Ambos son producto del trabajo realizado en nuestro país y al verse frente rivales de otras naciones con mayor desarrollo no tienen nada que envidiarles.

El éxito de Honduras a nivel preolímpico ya es una constante desde el pase logrado a Londres en el 2012. Porque para esos juegos no solo se clasificó, sino que además se cumplió con un gran papel. Algo muy similar sucedió 4 años después en Río de Janeiro, aunque el cierre no fue tan bueno, en general se cumplió con una destacada participación.

Pero en ninguno de esos casos el éxito se trasladó a nivel mayor. Hubo pase al Mundial de Brasil, pero nuestra presentación fue mala. Y para Rusia nos quedamos sin boleto. ¿Por qué? Porque los niveles de competencia son muy distintos y requieren de preparaciones diferentes.

La olímpica que viajó a Río preparó el camino a jugadores como Quioto, Elis, Lozano, Buba, Pereira, Acosta, entre otros, para la eliminatoria que iniciará en septiembre de este año. Pero se intentó apostar con ellos para lograr el boleto a Rusia y ese fue uno de los errores de Pinto. No estaban listos porque su momento de madurez es ahora. Algo similar estamos viviendo hoy.

Espero que el Profesor Fabián Coito no se equivoque intentando centrar su plan para llegar a Qatar con una base de la selección olímpica. Por supuesto que algunos jugadores que lograron el pase a Tokio pueden y deben estar en la mayor a partir de septiembre de este año. Pero ellos serán la base del camino al mundial hasta el siguiente proceso para 2026.