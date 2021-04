Hora y transmisión de los partidos de Liga Nacional este sábado ¿Dónde ver los juegos en la TV?

Este sábado se disputa el resto de la jornada 10 del torneo Clausura de Liga Nacional con cuatro partidos donde los lideratos de grupo están en juego, además de la sumatoria de puntos por la permanencia. ¿En qué canal ver los partidos?

La actividad comienza en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula con el duelo entre Marathón y Platense. Los verdolagas están urgidos de sumar pues una nueva derrota los entierra y sus posibilidades de clasificar quedan comprometidas. El duelo va por Todo Deportes TV+.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Una hora más tarde, Motagua buscará alcanzar al Olimpia en el liderato del grupo pero choca con un urgido Real de Minas que está besando la zona del descenso. El cuadro azul llega con equipo completo decidido a no ceder terreno. El choque va por el canal Tigo Sport.

La Máquina del Real España de la mano del mexicano, Raúl “Potro” Gutiérrez, visita a La Ceiba para medirse al Vida a las 5.15 de la tarde. Este es un duelo por el liderato del grupo ya que ambos clubes llegan con igualdad de puntos.

La jornada se cierra a las 8.00 de la noche con el choque entre Olimpia y Real Sociedad en el estadio Nacional. Los albos ya tienen todos sus jugadores disponibles tras suspender el clásico de la última jornada que debieron jugar ante Olimpia. Va por televisión abierta.

JORNADA 10

3.00 pm Marathón vs Platense TDTV+

4.00 pm Motagua vs Real de Minas Tigo Sports

5.15 pm Vida vs Real España TDTV+

8.00 pm Olimpia vs Real Sociedad TVC