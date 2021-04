CLAM, el nuevo proyecto de Marathón conformado por ex glorias que potenciará las ligas menores

El jueves por la noche el Marathón presentó un nuevo proyecto que pondrá al aficionado verdolaga contento, y es que el equipo sampedrano ahora contará con un club de aficionados, quien tendrá como presidente a la leyenda de la institución, Mario Berríos.



CLAM (Club de Aficionados del Marathón) es un grupo creado por ex jugadores del club el cual se enfatizará en la proyección de las ligas menores del Monstruo Verde. Emil Martínez, quien es el entrenador de la categoría Sub-18 del equipo, Mauricio Sabillón y Kurt Cárcamo acompañan a Berríos en el proyecto. Jorge Valle es el vicepresidente.

“Somos un grupo de marathónes con la ilusión de ayudar al equipo en muchos aspectos y darle el mayor de nuestro apoyo a la junta directiva. Le daremos vida al proceso de las ligas inferiores y tratar de sacarles conocimientos a este. Nuestra misión es encontrar nuevos talentos porque sabemos la importancia que esto tiene para la institución”, dijo Mario, comandante de CLAM.





El slogan del proyecto es “Ser Marathón es un acto de fé”, misma que le tiene uno de los mandamases del club como lo es Rolin Peña, vicepresidente deportivo, quien aseguró que apoyarán lo propuesto por ex glorias del equipo.



“Venimos a juramentar un gran grupo que ha nacido para apoyar al Marathón conformado por antiguas glorias de este como lo son Mario, Emil o Mauricio. Es de mucha satisfacción el ver que hay muchas personas y más exjugadores que quieren ayudar el equipo”, comentó Rolin.



“Me llena de satisfacción este proyecto, me motiva mucho. Vienen cosas mejores, el equipo necesita apoyo de sangre nueva y de personas que estén comprometidas. A mí me tocará estar en el campo y en lo deportivo. Estamos muy contentos y emocionados. El sentimiento no cambia, sola las posiciones, ahora nos toca otros estar en rubros pero la idea es la misma, hacer más grande al Marathón”, declaró Emil sobre CLAM.