Jenny Fernández rompe en llanto en DIEZ TV al hablar de la muerte de Chelato Uclés

La muerte del histórico entrenador hondureño José de la Páz Herrera ha conmocionado a todo aficionado al fútbol, en especial, a los más apasionados y quienes tuvieron el honor de conocerle.



Tal como es el caso de Jenny Fernández, periodista de DIEZ TV, quien aprendió mucho del conocimiento de Chelato Uclés y le afectó su fallecimiento el miércoles a las 10:45 de la noche en Tegucigalpa.

Durante la transmisión del programa de DIEZ TV a través de GO TV, Jenny rompió en llanto recordando a ‘El Maestro’, personaje icónico en la historia del fútbol nacional que inspiró a cientos de personas, tal como a la comunicadora deportiva.



“No ha sido un día fácil para los que queríamos de corazón a José, la pasión que siente por el periodismo deportivo y el fútbol se la agradezco a él. De lo poco que sé en 19 años de carrera, él me lo enseñó, así que gracias, maestro”, dijo Fernández, quien no pudo evitar las lágrimas tras terminar su emotivo mensaje.

El profesor Chelato fue velado en el Estadio Nacional el jueves donde muchos personajes relacionados al deporte fueron a visitarle y darle el último adiós. A las 9 de la mañana de este viernes fue sepultado en el cementerio Santa Cruz Memorial de Tegucigalpa donde se le dio cristiana supultura.