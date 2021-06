Olimpia, Motagua y Marathón conocerán sus rivales en la Liga Concacaf el 16 de junio

La Concacaf ha anunciado que el sorteo oficial de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 se llevará a cabo el miércoles 16 de junio en horas de la noche en Miami, Florida. También han confirmado que el inicio de la competencia será el 3 de agosto y clasificará a seis clubes a la Champions de Concacaf 2022.



En total, serán un total de 22 clubes los que participarán en la Liga Concacaf 2021 donde Honduras tendrá a tres representantes; Motagua y Olimpia metidos directos en los octavos de final, mientras que Marathón irá a la ronda preliminar.

El sorteo será ejecutado con un sistema de variable sencilla involucrando 4 bombos. Los bombos 1 y 2 contendrán los nombres de los 12 clubes que participarán en la Ronda Preliminar, mientras que los bombos 3 y 4 contendrán los nombres de los 10 clubes clasificados para los Octavos de Final y los seis ganadores de las llaves de la Ronda Preliminar.

- Equipos participantes -



Ronda Preliminar (12 clubes): Verdes FC (BLZ), Forge FC (CAN), Santos de Guápiles (CRC), Comunicaciones (GUA), Santa Lucia Cotzumalguapa (GUA), Marathón (HON), Samaritaine (MTQ), Diriangen (NCA), Universitario (PAN), Metropolitan (PUR), Once Deportivo (SLV) y FAS (SLV).



Octavos de Final (10 clubes): Saprissa (CRC), Alajuelense (CRC), Guastatoya (GUA), Olimpia (HON), Motagua (HON), Real Estelí (NCA), Independiente (PAN), Plaza Amador (PAN), Alianza (SLV) e Inter Moengo Tapoe (SUR).



Según el Ranking de Clubes de Concacaf 2021, los clubes se distribuirán en los bombos de la siguiente manera (en orden alfabético):



Bombo 1: 11 Deportivo FC (SLV3), CD FAS (SLV2), CD Marathón (HON3), CD Universitario (PAN3), Metropolitan FA (CCC3), and Santos de Guápiles (CRC3).



Bombo 2: AS Samaritaine (CCC4), Comunicaciones FC (GUA3), Diriangen FC (NCA2), FC Santa Lucía Cotzumalguapa (GUA2), Hamilton Forge FC (CAN2), and Verdes FC (BLZ1).



Bombo 3: Alianza FC (SLV1), CA Independiente (PAN1), CD Olimpia (HON1), CD Plaza Amador (PAN2), Deportivo Saprissa (CRC2), FC Motagua (HON2), LD Alajuelense (CRC1), and Real Estelí FC (NCA1).



Bombo 4: CD Guastatoya (GUA1), Inter Moengo Tapoe (CCC2), Ganador Ronda Preliminar 1, Ganador Ronda Preliminar 2, Ganador Ronda Preliminar 3, Ganador Ronda Preliminar 4, Ganador Ronda Preliminar 5 y Ganador Ronda Preliminar 6.



- Calendario de la competencia -



Ronda Preliminar

3-5 de agosto (partidos de ida)

17-19 de agosto (partidos de vuelta)



Octavos de Final

21-23 de septiembre (partidos de ida)

28-30 de septiembre (partidos de vuelta)



Cuartos de Final

19-21 de octubre (partidos de ida)

2-4 de noviembre (partidos de vuelta)



Semifinales

23-25 de noviembre (partidos de ida)

30 de noviembre - 2 de diciembre (partidos de vuelta)



Final

7-9 de diciembre (partido de ida)

14-15 de diciembre (partido de vuelta)