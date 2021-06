Gonzalo Clavijo, el agente de Luis "Buba" López, revela las negociaciones con Real España y las ofertas del extranjero

Luis "Buba" López, 27, se ha ganado un nombre en el fútbol hondureño gracias a sus actuaciones en Real España y principalmente con la Selección Nacional con quien logró una extraordinaria participación en Juegos olímpicos de Río de Janeiro a nivel Sub-23 llegando hasta las semifinales, hoy es titularísimo con Fabián Coito y lo fue en la eliminatoria anterior rumbo a Rusia 2018 con Jorge Luis Pinto.



El agente FIFA, Gonzalo Clavijo, representante del portero de Buba a través de la agencia PSP Soccer, habló habló en exclusiva con DIEZ y reveló el interés del futbolista por renovar con "La Máquina", club donde milita desde 2012.

Clavijo acepta que con la última actuación en la Nations League de la Concacaf ganando el premio al 'Mejor Portero' del torneo, López ha despertado aún más el interés de varios clubes en distintos mercados por lo que está buscando la mejor opción para el sampedrano.



¿Cuál es el futuro de Buba López?

Luis tiene una buena vitrina ahora mismo, hemos creído en él, todos estos años esperábamos algo así. En el primer partido de la Concacaf Nations League, desde mi punto de vista, la Selección de Honduras pudo haber ganado en los penaltis, lamentablemente cayó ese gol en los últimos minutos, pero en ese juego yo estaba confiado de que era el momento de él y justamente al partido siguiente contra Costa Rica lo demostró.



¿Cómo está la renovación con Real España?

Yo tengo clara la posición de la directiva del Real España, sigo conversando con su gerente deportivo (Javier Delgado), hemos tenido un diálogo totalmente abierto de lo que sería un nuevo contrato. Toda la semana hemos hablado sobre algún detalle, ahora mismo estamos renegociando para que siga en las filas aurinegras. Hay un interés mutuo entre el jugador y Real España para que Buba siga en el club que lo ha formado y donde ha hecho toda su carrera.

¿En este momento cuál es la realidad?

La realidad es que no es la primera vez que está sin contrato en Real España y ya renovamos la primera vez, este no es un territorio nuevo, te puedo decir que existe un buen dialogo entre el Real España y mi persona de varios años y data desde antes de Luis, es desde un año antes (2013) que Bryan Róchez saliera (hacia Orlando City).

Lo que sé es que hay un compromiso de Real España de tener el mejor equipo en la cancha y de ganar campeonatos, ese es su objetivo, los cambios que ellos han hecho demuestran el enfoque interno, su infraestructura, la parte operativa y futbolística va orientado a eso.

Gonzalo Clavijo es un experimentado agente FIFA, hace unos años logró con Bryan Róchez la venta que más dinero le ha dejado al Real España en su historia.

¿Buba ha meditado su salida del Real España?

Los medios en general tienen su historia, te puedo decir que no ha sido la mejor de las relaciones a través de los años entre él y el gremio periodístico deportivo, Luis es una persona bien reservada, de familia y la mayoría de los comentarios que salen son dados por personas que no están autorizadas a hablar en nombre de él o a nombre del club, es información que se filtra, que pasa por tantas bocas que al final llega distorsionada (a los medios).

Tres mercados están interesados en Buba López aparte de Real España.

Cuando salió de los Ángeles FC tenía varias opciones y un mercado que era bastante interesante para él, era el mexicano y ese está interesado nuevamente por él. Luis está en el radar del mercado portugués, últimamente ese es uno de los que está interesado.

Con la participación de sus compañeros catrachos, y por la idiosincrasia portuguesa, que es muy parecida a la de nosotros, ha hecho que vean para esta zona.

Además la MLS, donde yo he colocado muchísimos jugadores a través del tiempo, también ha manifestado interés por Buba, pero como se dice, del dicho al hecho hay un gran techo.



¿Pero hay ofertas concretas?

Previo a una oferta se da un diálogo y esas conversaciones van avanzando bajo los principios de que todas las partes estén de acuerdo, son muy pocos los casos donde se ve alguien que hay información concreta y se está trabajando para esas oportunidades.

Gonzalo Clavijo asegura que la MLS ha preguntado por Buba, también de México y Portugal existen opciones.



¿Qué piensa del Premio al Mejor Portero de la Liga de Naciones de Concacaf que recibió Buba?

En la final, Estados Unidos tiene que sustituir su guardameta y el cancerbero mexicano Guillermo Ochoa pierde (ante EEUU) recibiendo tres goles, todas las estadísticas se dieron a favor para que Buba se llevara el premio al mejor portero y bien merecido lo tiene.

El trabajo de Luis no empezó ahí, esto solo demuestra una vez más el porterazo que es, recordemos que, en la semifinal del Torneo Clausura, contra Motagua, logró tapar un penal y todos creíamos que Real España pasaba, pero no sucedió así.

La participación de Buba ha sido consistente, siempre está hablando y arreglando su defensa, abriendo juego por las bandas, él es muy bueno con los pies, a más de uno le da taquicardia, pero en el fútbol moderno se juega mucho con el portero.

¿Cómo valoró su paso en la MLS?

A Estados Unidos yo lo llevé y yo fui el que lo saqué, cuando Buba se hizo el examen médico final, el resultado decía que tenía una fractura de la tibia, eso fue sorpresa para todos y fue bastante inesperado, es una de es una de las negociaciones en donde he estado orgulloso de haber participado porque Los Angeles FC en su primer año en la MLS, a pesar de que Buba estaba fracturado, terminó firmándolo.

En los años que llevo nunca he escuchado de un caso que un club filme a un jugador con una lesión de ese tipo, pero ahí demuestra el calibre de él y como ese club creía en la capacidad de Luis.

Al final Luis López no siguió en la MLS porque no hubo un acuerdo económico entre la Liga de la MLS y Real España, recordemos que los contratos en la MLS son entre la Liga y el jugador, no entre el jugador y el club, había una oferta, pero no hubo acuerdo entre ambas partes.