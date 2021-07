Romell Quioto "en algodones" en la Selección Nacional y Marcelo Pereira estará listo ante Qatar

Un entrenamiento para reponer cargas y evaluar condiciones físicas de los futbolistas hondureños tras un intenso juego ante Panamá en Copa Oro que nos ha dado el pase a cuartos de final después de una victoria de 3-2, pero que también nos ha debilitado.

La H ha mantenido sus entrenamientos en la Universidad de Houston con algunas novedades importantes como la ausencia de Alberth Elis quien ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano y ha quedado al margen de lo que resta del torneo, pues necesita un mes de reposo para incorporarse a las actividades y ahora Coito deberá evaluar nuevas opciones en ataque.

El futbolista se ha quedado en el hotel ya que se le colocó una bota estabilizadora y también debe hacer uso de muletas para poder andar de un lado a otro. Solo realizará ejercicios de gimnasio.

Otro de los que está siendo cuidado y está en 'algodones' este domingo y lunes es Romell Quioto, quien se resintió de su aductor derecho, misma lesión que lo dejó fuera de la Nations League y ahora ha tomado precauciones para no forzar.

Quioto, quien suma tres goles en esta competición, ha hecho trabajos diferenciados con el grupo y estuvo amanecer domingo hasta la media noche realizando trabajos de crioterapia para fortalecer el músculo y recuperarse lo antes posible, también ha estado en el hotel haciendo diferentes labores para estar listo.

Será el lunes en la última práctica que Coito tome la decisión de arriesgarlo o no, pues sabe que el primer lugar esta en el aire ante los qataríes y no quiere ceder ventajas, pero no forzará al delantero ya que está disminuido en la zona ofensiva.

MARCELO PEREIRA, LISTO

Las buenas noticias ha sido la incorporación del zaguero central Marcelo Pereira, quien siete días después, pudo ejecutar labores físicas más intensas, también ya tocó balón.

El defensor estuvo ante Panamá en el banco y además realizó ejercicios de calentamiento y si hubiese sido necesaria su participación, Coito le hubiera dado minutos.

Pereira puede reaparecer este martes ante Qatar y de ser así, Kevin Ávarez retornaría a su posición habitual como lateral derecho, aunque esta decisión será el lunes que la tome el seleccionador ya con el dictamen médico de su staff.