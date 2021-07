Los elogios del técnico Luis Fernando Suárez a la Selección de El Salvador en Copa Oro

El fútbol que El Salvador está desplegando en esta Copa Oro enamora a todos. Ha levantado buenos comentarios en afición, periodistas y hasta el técnico colombiano de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, elogió a la representación cuscatleca.



El timonel cafetero que está al mando de los costarricenses dijo sentirse encantado con el juego de la “selecta”, algo que sorprendió a muchos ya que era un comentario inesperado.



“Yo estoy enamorado de los jugadores de El Salvador, me parece que juegan muy bien, son muy ricos técnicamente”, expresó Suárez previo al juego por la tercera fecha del Grupo “C” de la Copa de Oro donde Costa Rica buscará mantener el liderato ante Jamaica.



El Salvador mostró ímpetu y garra ante México el pasado domingo a las 8 de la noche en Cotton Bowl, pese a la anotación de Luis “Chaka” Rodríguez ante una desconcentración salvadoreña, el cuadro azteca fue intimidado en la segunda parte por la selección nacional a tal punto que tuvo pocas oportunidades para poder ampliar la ventaja.



Durante el juego, Álex Roldán, Joshua Pérez y Álex Larín fueron los protagonistas de las grandes oportunidades que tuvo El Salvador para poder empatar el juego e incluso ganarlo y mención aparte del arquero nacional, Mario González, quien atajó todos lo que le vino enfrente, hasta en cinco intervenciones para lograr ser con un 90.6% el jugador del partido por encima de su homónimo, Alfredo Talavera, Luis Rodríguez y Carlos Salcedo.





El cuadro cuscatleco no pudo retener el liderato del grupo “A”, ya que sólo un empate le bastaba para seguir en la cima, pero dejó una buena impresión ante los periodistas aztecas que en un principio criticaban a la selección de El Salvador y que no sería un gran rival para El Salvador como el reportero de la cadena ESPN, David Faitelson, que sólo tuvo palabras de elogio para los nacionales.



“Buen juego de El Salvador. Hoy, no merecía perder. El Salvador parece tener una apuesta interesante hacia el futuro. Espero que la apoyen y la respeten, por el bien de ellos y del futbol del área en general", dijo en dos de sus tuits el periodista mexicano.



El Salvador espera rival este día para los cuartos de final de la Copa Oro 2021 que saldrá del líder del grupo “D” que se dirimirá entre Honduras y Catar, pero los catrachos tienen dos puntos de ventaja sobre los asiáticos por lo que un empate entre ambos permitiría tener un duelo entre vecinos centroamericanos el próximo sábado 24 de julio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona en Estados Unidos.