En Marathón responden sobre la ausencia de Kervin Arriaga: "Los jugadores que no juegan siempre son los mejores, ¿no?"

"Tato García no salió porque estaba muy eufórico", explicó el asistente técnico de Marathón, el uruguayo Rafael Cánovas, que atendió la conferencia de prensa tras la goleada ante Olimpia por 3-0 que les eliminó en el repechaje tras un global de 3-1.

El segundo entrenador explicó lo ocurrido en el terreno de juego donde fueron incapaces de contrarrestar la salida de Mario Martínez antes de la media hora de partido, lo que les trastocó los planes y apartir de allí el partido fue distinto, a su parecer.

De igual manera, se pronunció sobre el tema del marginado Kervin Arriaga, quien no realizó el viaje a Tegucigalpa y entrenó con las reservas en los días previos al estar excluido del plantel para lo que restaba del torneo, según confirmó DIEZ.

¿Y qué sobre que los sampedranos van por el Lago de Yojoa y ya van perdiendo ante los equipos capitalinos? Cánovas se refirió a ello y al porqué el limitado juego de Marathón en la recta final del torneo. Ahora, toca pensar en lo que viene para el Clausura.

Bajón de la ida a la vuelta

"El venir a jugar a Tegus no es como dices que nos da el bajón. Cuando llegamos a Honduras, nos dijeron que los sampedranos pasan por el lago y eso... yo creo que los plantamientos ante Olimpia y Motagua (Liga Concacaf) nos pusimos a la par".

"Felicitar al Olimpia, hicimos un buen partido como lo planificado, pero ya está. Hay que pasar de página y pensar en lo que viene. La ventaja estuvo en San Pedro donde se pudo tener una ventaja más amplia, sabemos la importancia de Mario Martínez, que salió al 26' y el plantamiento fue otro al igual que el juego. No pudimos contrarrestar su ausencia ni tener esa secuencia (de posesión de balón) que acostumbramos a lo largo del torneo. El Olimpia anotó (el 2-0) al 80' cuando el equipo estaba desordenado y habían jugadores cumpliendo funciones en otras posiciones por las circunstancias del juego, pero no son excusas".

Tema de Arriaga: ¿Hubiera sido distinto su presencia?



"Kervin y Mario son jugadores distintos. Lo que pasó con Arriaga no lo debo aclarar yo, ya sabemos que no iba a estar para ésta parte del torneo. Él es un jugador importante indudablemente para el club, que no los tenemos, y nosotros somos los principales perjudicados porque sabemos que nos puede llegar a dar en distintas circustancias. Nosotros confíamos mucho en el plantel que teníamos, pero bueno, como el diario del lunes: Los jugadores que no juegan siempre son los mejores, ¿no?

Veremos que pasa con él, Marathón es una institución muy grande, somos todos, la afición, junta directiva... tiene muchos jugadores Marathón".

Sin pretemporada, llegaron al repechaje desgastados



Llegamos a San Pedro Sula e hicimos solo 20 días de pretemporada, tuvimos que comprimir eso y hay una condición física que no se puede obviar, el cuerpo humano ocupa determinados días para contrarrestar los días que estuvo parado y Marathón estuvo sin jugar desde el 28 de abril, casi 3 meses, y necesitabamos como 40.

No es excusa porque cuando llegamos sabíamos y que en un determinado momento el equipo no iba a rendir como al principio. Como dice la parábola... Uno llena el refrigerador, va a al supermecado y lo llena con todo, y en determinado momento hay que ir de nuevo al 'super' para llenarlo. Nosotros no tuvimos los días suficientes, hicimos dos o triple turno (de trabajo), y de la manera en que se disputaba el torneo entre Liga y Copa, no nos dio para llenar la 'refri'; hacer trabajos de base, áerobicos y técnicos-tácticos que el tiempo no nos ha dado, es imposible cargar al jugador con determinadas condiciones físicas".

Hay cosas positivas



"Hacemos una valoración positiva, no estamos contentos, queremos salir campeones, pero campeón solo hay uno. Salieron cosas buenas, como seguir jugando con futbolistas Sub-20, de los cuales doblamos los minutos reglamentarios y usamos dos de ellos como titulares en liguilla. Es el material del club que hay que potenciar".