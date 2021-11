Rolin Peña se refiere a Kervin Arriaga, el futuro del "Tato" y los que terminan contrato en Marathón

En Marathón están dolidos por la eliminación en repechaje a manos de Olimpia, pero como club grande, la derrota queda atrás y ya comienzan a planificar lo que se viene. Rolando Peña, vicepresidente verdolaga, en charla con DIEZ brindó los detalles.

Rolin confirmó enumeró algunas de las causas que terminaron pasando factura al equipo y confirmó la continuidad del técnico Martín "Tato" García.

Además, nombró los jugadores que quedaron sin contrato y se refirió a Carlo Costly, Emilio Izaguirre y la situación de Kervin Arriaga, quien no fue convocado para los dos juegos ante los blancos.

¿Qué análisis han hecho luego de la dolorosa eliminación de Marathón en repechaje?

A priori nos afectó el iniciar tarde la pretemporada, que los jugadores que llegaron a reforzar el equipo no estaban en un 100% de condición física y eso nos costó para que el equipo pudiera tomar un buen ensamblaje, aparte nos tocó enfrentarnos a dos torneos y obviamente sufrimos muchas lesiones producto de entradas fuertes de los rivales que condicionaron el plantel. Eso básicamente son los puntos que en análisis toman una mayor fortaleza.

El equipo sufrió en este cierre con las lesiones...

Sí, mucha lesión y de jugadores importantes en un plantel que no era tan extenso, pero que al final nos ayudó porque jugadores jóvenes tuvieron la posibilidad de tener participación. Algunos de debutar otros de jugar y varios que se lograron consolidar. También son las cosas positivas que nos dejó el torneo.

¿Cómo está el futuro del técnico Martín "Tato" García?



Ya vamos a empezar a planificar todo. El técnico tiene un contrato por un torneo más y en las próximas 24 o 48 horas nos vamos a reunir con él para planificar como va a quedar el plantel conformado, cuales son los jugadores que puedan venir y la fecha para el inicio de trabajos de pretemporada para el torneo que se viene que muy probablemente inicie en la primera o por tarde la segunda del mes de enero.

¿Están satisfechos con el trabajo del técnico?

Cuando uno habla de satisfecho en lo que estamos claros, que corrigiendo lo que dije como el inicio de pretemporada, que los jugadores refuerzos estén al inicio todos y hacer un buen trabajo con el tiempo necesario allí podemos hablar de satisfacción a un 100%. En este momento le queremos dar continuidad al trabajo que se viene haciendo, ya el Tato conoce el plantel, conoce los jóvenes y uno de los objetivos cuando vino es que le diera participación a los juveniles y se cumplió en gran porcentaje lo que la Junta Directiva quería y ahora lo que se viene es consolidar un plantel con jugadores de mayor jerarquía o futbolistas que se necesiten en algunos departamentos donde nos vimos diezmados o los que vinieron que no llenaron las expectativas.

¿En el próximo torneo, Marathón seguirá apostando a los jóvenes?

Siempre dando la oportunidad al que se lo gane, que tenga la capacidad, pero fortaleciendo las zonas con jugadores de experiencia que llenen las expectativas de un club grande como Marathón.

¿Qué jugadores se quedaron sin contrato?

En este momento se le vence contrato a jugadores como Carlo Costly, Emilio Izaguirre, Wilmer Crisanto, tendría que revisar los otros. Pero el primer paso es reunirse con el técnico, analizar y ver el informe en cuanto a participación, rendimiento y lo que quiere como plantel para el siguiente torneo para definir quienes pueden continuar y quienes se pueden ir.

Carlo Costly en plática con DIEZ dijo que quería seguir jugando. ¿Hay intención de seguir contando con él?

Por respeto a Carlo y a todos, él es un referente del fútbol hondureño y no me voy a referir públicamente antes de tener el informe del técnico ni antes de hablar con los jugadores que no van a continuar. La idea es fortalecer el equipo, darle continuidad a los jóvenes y superar lo que hicimos este torneo que al final nadie del plantel e va conforme con lo que logramos.

¿Con Emilio Izaguirre ya han adelantado pláticas?

No, con nadie se ha hablado de renovar ni que van a salir del plantel.

¿Cuántos jugadores podrían salir del equipo?

En este momento decir un número es aventurarme a una decisión que la debe plantear el técnico primero y después la junta directiva darle el visto bueno. En este semana vamos a reunirnos, comenzar a trabajar, ya hemos venido adelantando la conformación del plantel para el próximo año y después daremos a conocerle a los jugadores que no seguirán.

Ya tienen una fecha para el arranque de pretemporada?

Aún no, lo que si estamos claro es que debemos iniciar lo más pronto posible para tener los suficientes días de trabajo y evitar que nos suceda lo que pasó en este torneo que tuvimos contratiempos para iniciar y tener una mejor prepraación.

En este Clausura deberán apostar a algo porque hasta el momento están fuera de Liga Concacaf, donde han acudido con regularidad.

Sin duda. Eso son los números y si pretendemos en ese tipo de torneo debemos hacer un campeonato muy bueno y tratar de pelear el título. Buscar llegar a esa final y ganarla, estamos claros. La presión va a ser siempre la misma en Marathón de estar en los primeros lugares y ahora hay que diseñar un equipo con ese objetivo.

Kervin Arriaga no estuvo en ninguno de los dos partidos contra Olimpia. ¿Qué pasó, cómo está su situación?

Kervin es un jugador que todavía tiene contrato con el club, por lo tanto es parte de la institución en este momento. Cuando no fue tomado en cuenta fue por decisiones de la junta directiva y cuerpo técnico. Pero tiene contrato y la idea es respetárselo para que siga en Marathón.

¿Se descarta una posible salida entonces?

Salvo que apareciera algo que él crea que es interesante y que llene sus expectativas y que Marathón esté dispuesto a cederlo. En ese sentido somos un equipo abierto que esta dispuesto a escuchar ofertas que vayan en beneficio del club y del jugador.

En Tegucigalpa se rumoró que hay un equipo interesado. ¿Estarían dispuestos a un intercambio?

No sé hasta donde esa versión sea oficial. Me quedo con las palabras del jugador cuando hemos conversado de que no hemos tenido ningún acercamiento de nadie. No puedo descartar ni aseverar que el equipo pueda llegar a un arreglo con cualquier club aquí en Honduras. Lo que en este momento esta claro es que tiene contrato y que no ha llegado ninguna oferta oficial del Honduras ni del extranjero para hacerse de sus servicios.

Cambiando de tema. La Selección jugará a finales de enero la penúlfima triple fecha eliminatoria. ¿Están dispuestos a ceder jugadores y fechas para microciclos?

Siempre hemos buscado los clubes de Liga el beneficio de la Selección. Hemos cedido muchas cosas entre fechas, jugadores, hemos expuesto nuestras economías para que la Selección ande bien, lamentablemente hay que decirlo; los que han fallado no somos los clubes de Liga, son otros. Entonces, en este momento venir a hablar de microciclo sin saber como están los clubes. Simplemente ¿ya terminó esto y borrón y cuenta nueva? No, yo creo que como en todo, hay que dar cuenta y los equipos merecen respeto, merecen tener conocimiento de lo que están pensando y planificando. Hasta el momento las personas de otros equipos con las que he hablado no me han dicho si les han llamado para decirles; este es el plan de trabajo que tenemos y queremos socializarlo con los equipos para llevarlo a cabo y ver lo que viene. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer?, ¿Vamos a terminar la eliminatoria de manera honorable o digna, pero ¿con quiénes?. ¿Con jugadores de Liga? o ¿con los jugadores del extranjero que hay varios que dieron mucho, pero que son de edades grandes que no van a llegar a la siguiente eliminatoria?. Esas cosas no las conocemos, asumimos o damos por entendido que se tomarán las decisiones más correctas y congruentes con la realidad en la eliminatoria.

Elías Burbara propone que la base sea de Olímpicos de Río y los que lograron medalla de plata en Panamericanos en Lima. ¿Qué recomiendan ustedes?

No sé si será con esos jugadores o con otros, lo que si está claro es que hay que hacer un proceso más serio, más formal, más definido y con un objetivo claro. Si las edades para el técnico actual va ser una condicionante para llegar a la otra eliminatoria, pues hay que hacerlo o si considera que un equipo más maduro es el que hay que formar o combinación de ambos, hay que hacerlo. Pero hay que informarlo, pué voy a sugerir si no van a tomarle la opinión a uno. Mejor que presenten ellos el plan de trabajo de lo que quieren hacer y uno mira qué tan bueno o beneficioso puede ser. Por el momento lo claro es que llevamos dos eliminatorias fuera, viendo los mundiales desde los televisores de casa y esperamos que no continúe.