Valverde luego de golear al PSV: "Es un alivio tener a Messi"

Después del 'hat trick' de Lionel Messi con el que su equipo consiguió golear (4-0) al PSV Eindhoven en el primer partido de la Champions League, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que es "un alivió" contar en la plantilla con el argentino.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou, el preparador extremeño destacó por encima de todo la exhibición del delantero rosarino, un jugador que "convierte en algo rutinario algo extraordinario".



"Es un alivio tener a Messi. Un alivio para el que lo tiene y un problema también para el que no lo tiene. Es un jugador decisivo, no se cansa de hacer 'hat-tricks'. Convierte algo rutinario en algo extraordinario", afirmó.



Entre Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Messi, Valverde tiene claro con quien se queda -"si la pregunta es quién es mejor de los tres ya sabéis mi respuesta", dijo-, aunque más allá del partido del argentino se mostró satisfecho con la mejora mostrada por sus jugadores después del encuentro contra la Real Sociedad.

BARCELONA SE FIO UN FESTÍN ANTE EL PSV



"Lo que más me ha gustado del partido es que hemos corregido algún problema que tuvimos en Anoeta. Nos volcábamos muy arriba y ellos estaban descolgados. Lo que más me gusta es que somos perseverantes, insistimos mucho", añadió.



Y eso que el Barcelona no empezó a cerrar el partido hasta el minuto 75, un detalle que a Valverde no pareció preocuparle: "Al final esta es una batalla de 90 minutos y hay que entenderlo como esto. Al principio las fuerzas están más igualadas porque los dos equipos están bien. Y al final el equipo que defiende se desgasta más".



Sobre el encuentro, Valverde analizó el buen partido del PSV que, en su opinión, sus jugadores jugaron "muy ordenados, sabiendo que tienen un gran contraataque".



"Les resultaba difícil llegar a las zonas de remate y nos ha costado hacer ese primer gol. Incluso en el segundo tiempo un resultado tan corto te genera cierto apuro y han tenido un par de llegadas", recordó.



Por último, el técnico destacó la "frialdad de Ter Stegen, el descaro de Dembélé -"es desequilibrante, tiene ritmo, ha cogido su sitio, marca goles importantes y esperamos que nos dé más", señaló- y desveló que Arthur gozará de más minutos en los próximos partidos.