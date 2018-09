Exfutbolista inglés a Neymar: "Es la Kim Kardashian del fútbol"

Joey Barton no cree, ni mucho menos, que el brasileño Neymar Jr sea una estrella del fútbol internacional a la altura, a nivel de calidad y números, de Cristiano Ronaldo, Messi y Mohamed Salah.

A pesar de que el brasileño mantiene unas estadísticas espectaculares desde que es profesional, al haber triunfado en todos los clubes por los que ha pasado, en Joey Barton tiene a un crítico constante.

El ex futbolista de clubes como Olympique de Marsella o Newcastle ha arremetido duramente contra el brasileño, señalando que está más preocupado del marketing y de su imagen mediática que del fútbol.

Esta semana, Barton ha criticado a Neymar Jr al asegurar que tuvo "un impacto negativo" en el PSG durante el encuentro contra el Liverpool en Champions League (3-2).

Barton ha repartido leña contra Neymar Jr, y también contra el Paris Saint-Germain por alguna de sus últimas decisiones comerciales, como el hecho de poner el logotipo de la marca 'Jordan' en la camiseta y la ropa del equipo.

"Mi hijo de seis años, cuando dice que quiere ser el mejor del mundo habla de Ronaldo, Messi y Salah, no de Neymar", ha dicho en primer lugar sobre 'Ney', en unas declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

"En casa no se pronuncia su nombre. Creo que es el Kim Kardashian del fútbol. No es el mejor del mundo, ya lo vimos en el Mundial de Rusia. No está al nivel de Ronaldo y Messi y tiene varios jugadores delante. Neymar, más que un fenómeno de fútbol es un fenómeno de pub, como las Kardashian", ha manifestado Barton en una columna del diario L´equipe.

"Cuando ves al PSG con una camiseta a lo Jordan... ¡Eh chicos! ¿En serio? ¡Eso es baloncesto y vosotros sois un equipo de fútbol! ¿Todo esto es raro o soy yo?", se ha reído a continuación sobre el acuerdo del Paris Saint-Germain con la marca 'Jordan', cosa que no entiende.