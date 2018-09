VIDEO: Pedros se alza con el 'The Best' a mejor entrenador de fútbol femenino

El francés Reynald Pedros, del Olympique de Lyon, ganó este lunes el premio 'The Best' de la FIFA que reconoce al mejor entrenador de fútbol femenino de la temporada pasada.

Te puede interesar: VIDEO: Didier Deschamps se lleva el The Best a mejor entrenador



El preparador francés consiguió por primera vez el galardón entregado por el máximo organismo del fútbol mundial gracias a sus éxitos al guiar al Lyon a conquistar la Liga de Campeones y la liga francesa y, además, llegar a la final de la copa de Francia.



Pedros fue condecorado en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall precedido por Sarina Wiegman, entrenadora de la selección holandesa y ganadora del premio el año pasado, y Asako Takakura, preparador de Japón.



Gareth Southgate le entregó el 'The Best' a Pedros, que resopló al subir al escenario, felicitó a todo el mundo que había confiado en él, así como felicitó al resto de los nominados.



"Quiero agradecer al presidente del Lyon por darme la oportunidad de dirigir a este equipo. Quiero agradecérselo a mi cuerpo técnico, porque somos un grupo unido. También a todas mi jugadoras, porque aprendo mucho de ellos y porque hemos vividos grandes momentos juntos", señaló.



"Cuando tomé este puesto, quería disfrutar y promover el fútbol femenino. Estoy disfrutando mucho con este trabajo y me encanta que nuestro fútbol sea capaz de entretener a tanta gente", agregó.