¡Diario español incendia las redes sociales con portada contra Luka Modrid!

Diario Sport, con sede en Barcelona, ha hecho pública su portada para este martes 25 de septiembre luego de la gala de The Best.

En dicha ceremonia, de la cual estaba ausente Lionel Messi por no estar entre los finalistas, aunque se le giró una inivtación, coronó como el mejor al croata Luka Modric.

Ante esto, el diario catalán ha sentenciado que el The Best, al juicio de ellos, es Lionel Andrés Messi.

"Este martes 25 de septiembre, en portada el ganador del premio 'The Best', Luka Modric. Sin embargo, en la gala hubo otro gran protagonista: Leo Messi. Pese a que el argentino no acudió al evento por motivos personales, muchos fueron los que se acordaron de él para opinar que, diga lo que diga el 'The Best', Leo Messi es el mejor futbolista del mundo", escriben.

ASÍ FUERON LOS VOTOS DE MESSI Y CRISTIANO RONALDO