Lo revelan: La charla de Solari con Keylor Navas en el Real Madrid

Santiago Solari ya es el nuevo entrenador del Real Madrid, tras el anuncio oficial que hizo el club a inicios de esta semana.

Esto es un problema para algunos jugadores que no han tenido la confianza del DT argentino, tal es el caso de Keylor Navas.

El portero costarricense ya no juega en Liga y menos en la Champions. Thibaut Courtois es quien se ha convertido en el primer portero y esto ha generado polémica por el trato que ha recibido el tico.

Keylor y Solari han tenido una charla, según publica "Defensa Central". La fecha FIFA los ha dejado tener más tranquilidad para hablar sobre el tema de la suplencia del portero centroamericano y la información ha sido filtrado.

Navas se puso a las órdenes de Santiago Solari y dejó claro un mensaje: "No me rindo".

Precisamente, de eso quiso hablar el entrenador de los merengues. Solari le comunicó, asustado por esos rumores que le colocaban en la Juventus de Turín, que cuenta mucho para él, a pesar de no haberle puesto de titular en Plzen por la Champions League.

Santiago Hernán Solari le aseguró que tendrá muchos más minutos más allá de la competición copera. Keylor Navas no terminó de entenderlo, pero se quedó un poco más tranquilo.

El costarricense no entendió la decisión ya que considera que no cometió ningún fallo grave y no merece quedarse en el banquillo. Solari le pidió que le quitase la razón con trabajo y sacrifico. Keylor aceptó el reto y ya está concentrado para su próximo partido con la camiseta madridista.

Al principio, Courtois fue el elegido para jugar la Liga de España y Navas para disputar la Liga de Campeones.