¡Sorpresa! La Serie A vuelve a las pantallas de ESPN

Buenas noticias para los seguidores de la Serie A en el Mundo. La cadena de deportes ESPN recuperó los derechos y a partir de este fin de semana comenzará a transmitir su partidos en exclusiva.

Al principio de la temporada la cadena anunciaba que no pasaría los encuentros del torneo italiano, sin embargo 12 fecha después lo volverá hacer.



Una de las máximas atracciones de la liga, Cristiano Ronaldo ya se podrá ver en televisión abierta para toda América Latina.



Andrés Agulla y Ricardo Ortíz, periodistas de ESPN se mostraron felices en su redes sociales tras la vuelta de la máxima competición italiana.





Estos serán los partidos que transmitirá ESPN esta semana



Sábado 24 de noviembre



8:00 AM Udinese v Roma



11:00 AM Juventus v Spal



1:30 PM Inter v Frosinone



Domingo 25 de noviembre



8:00 AM Napoli v Chievo



11:00 AM Lazio v Milan



Lunes 26 de noviembre



1:30 PM Cagliari v Torino