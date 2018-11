Solari: "Todos estamos de paso, más en el Real Madrid"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid habló previo al juego de la Jornada 13 de La Liga de España ante el Eibar tras el parón por la fecha FIFA.

Tabla de posiciones de La Liga de España

El estratega del conjunto blanco de Madrid tocó varios temas, como su nuevo equipo, el esfuerzo de Vinícius y sobre su futuro.

Comenzó hablando sobre el regreso de los seleccionados. "Lo más complicado es los viajes, regresan a distintos horarios, unos juegan un amistoso, otros dos... Van llegando escalonados. Lo bueno es que estamos todos juntos y pudimos trabajar todos juntos. No sé cómo hizo Vinícius para llegar pero se agradece", comenzó diciendo.

Solari no le gusta que lo comparen con el ex técnico francés del Real Madrid. "Zidane es incomparable con cualquiera, es una leyenda. Tuvo un nivel fantástico, fue un jugador exquisito con el que tuve la suerte de luchar juntos. Como entrenador no tengo las estadísticas pero será el más exitoso de la historia del Real Madrid. Además yo lo admiro como humano y hay que admirarlo en su grandeza".

También llegó el momento de cómo ve su futuro en el club madrileño. "No cambia nada con respecto a los once años que llevo ya aquí. Lo importante es el compromiso día a día. Todos estamos de paso, más en el Madrid y más en este cargo".

Respecto a que Luka Modric gane el Balón de Oro: "Fenomenal, fantástico, merecido tanto como si lo gana él, como Varane o Benzema".

El partido de Ipurua: "Lo imagino muy intenso, aguerrido, porque tienen las cosas muy claras. Seguramente será entretenido", cerró.