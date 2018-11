Solari: "El Eibar le metió dos cojones y nosotros no estuvimos a la altura"

El Real Madrid se llevó una derrota con marcador de 3-0 ante el Eibar en Ipurúa, dejando muchas dudas en el equipo de Santiago Solari.

"No hemos estado bien y lo asumimos. Hay que trabajar para mejorar y corregir los errores. Ellos han estado muy bien, les ha salido y hay que felicitar al Eibar", comenzó diciendo el DT argentino en conferencia de prensa.

A Courtois, portero merengue, les están anotando mucho y eso es algo que resaltaron los medios españoles.

"Intentaremos bajarlo y aumentar los que metemos. Ese es nuestro trabajo, que te marquen poco y hacer muchos", dijo.

Falta de actitud o falta de fútbol, Solari dejó las cosas claras tras la derrota. "No ha habido falta de actitud, los futbolistas trabajaron todos. No creo que ningún jugador bajara los brazos. Es verdad que hemos perdido batallas al inicio de partido, pero no ha sido por falta de actitud. Es un campo muy complicado y no lo hemos superado, eso es verdad", explicó.

Y agrega: "El Eibar le metió dos cojones y jugaron muy bien. Y nosotros no estuvimos a la altura, pero no de eso. Perdimos duelos, algunas batallas, pero hay que corregir cosas y lo haremos en privado. En el conjunto ellos han sido superiores y hay que felicitarles".

MÁS DE SOLARI:

¿Se replanteará el sistema de cara a Roma?

"Sacar conclusiones de un partido para ver un todo no es aconsejable. Yo miro los cinco partidos para sacar conclusiones".

¿Cómo está el vestuario?

"El vestuario lógicamente no es un carnaval después de esta derrota. Pero ha habido muchos argumentos en los últimos partidos para ser optimistas y ser positivos"

¿El peor partido de la temporada?

"No lo sé, el peor de estos últimos cinco, seguramente".