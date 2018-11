Liberman explota en vivo: ''Tenemos un país de mier**, somos una porquería''

El polémico periodista argentino Martín Liberman se pronunció sobre la suspención de la final de Copa Libertadores y explotó en vivo al considerar que su país es una ''porquería''.

Liberman: ''Nos creemos una potencia mundial y no lo somos''.

Liberman aseguró que tanto los presidentes de Boca y River se traicionaron y que en lo único que piensan es en ''sacarse ventaja'' y no en el bien de los aficionados.

''Lo que menos quieren es el bien, solo quieren la ventaja, a nadie le importa lo que de verdad hay que señalar. El de River quiere jugarolo como sea, Boca ganarlo en la Conmebol, la policía dice que no tiene nada ver y lo mismo dice la barra. Todos se quieren sacar ventaja, tenemos un país de mier**''.

Asimismo dijo que está ''cansado de escuchar que todos somos responsables, yo no soy responsable del operativo que provocó el ataque a Boca. No puede ser que vivamos en este país de porquería, todos estos son unos salvajes, somos una basura, no nos hagamos el bueno, porque todos joden al equipo rival, somos eso que mostramos el último sábado''.

Y siguió. ''Somos unas sociedad de ignorantes, bruta, salvaje, somos intolerantes, así somos los argentinos''.

Liberman afirmó que ''el que le tira una piedra a un auto es un asesino, eso es lo que pretendieron hacer con Boca. Para mí el sábado morimos, el fútbol no importa más, este partido ya no le importa a nadie''.

Por último habló del pacto que sellaron los presidentes de Boca y River. ''Son todos unos mentirosos, no se quieren nadie con nadie porque viven sacándose ventaja. Lo que menos quieren es el bien. Boca y River quieren ganar a su manera''.

La final de ide de la Copa Libertadores fue suspendida en dos ocasiones debido a los fuertes distruibios que provocó una parte de la afición de River con el bus de Boca en su llegada al Monumental.

Se espera que la Conmebol se reuna esta martes con ambos clubes para definir cuándo finalmente se disputará el partido.