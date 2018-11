Courtois elige los tres mejores porteros del mundo y no incluye a Keylor Navas

Thibaut Courtois, jugador del Real Madrid, eligió a los mejores tres porteros del mundo, donde no se incluye en la lista.

Los mejores guardametas para el belga son ",Ter Stegen Alisson y Oblak", afirmó Courtois en una entrevista para el sitio web de conjunto blanco.



Además de eso aseguró: "Todos son grandes arqueros, pero no sé quién es el mejor. No podría decantarme por uno. Eso va por el momento, depende de la defensa y también del equipo al completo".



El belga no incluyó a Keylor Navas en la lista de los mejores. Courtois fue nombrado mejor guardameta del pasado Mundial de Rusia por su actuación con la selección de Bélgica.