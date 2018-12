Arthur Melo: ''Estoy rezando para que Neymar regrese al Barcelona''

Arthur Melo, mediocampista del Barcelona, brindó una entrevista para Mundo Deportivo donde repasa su actualidad con el equipo, Messi y además confesó que ''reza'' para que Neymar vuelva a ser azulgrana.

Fotos: Así es la sexi novia que tiene el brasileño Arthur Melo

Superó la lesión que lo mantuvo fuera de la canchas por cuatro jornadas

''Estoy feliz. Todo jugador quiere estar siempre en el campo ayudando al equipo. Volver y poder ayudar al equipo en el Camp Nou, ante tu afición, no puedes tener una sensación mejor''.

Su vida en el Barcelona

''En mi vida cambió todo. Dentro y fuera del campo. Los medios de comunicación. La responsabilidad aumentó porque estoy en el mejor o uno de los mejores equipos del mundo. Me volví más profesional. Ahora como mejor, por ejemplo''.

¿Cambió su estilo de vida llegando a Barcelona?

''Me gustaba mucho el churrasco, el solomillo y ahora como menos y como más pescado. Por suerte, en Barcelona hay muchas opciones de comer pescados y buenos. También intento comer menos carbohidratos''.

En Barcelona vive junto a la playa

''Sí, personalmente me encanta la playa y como no tuve opción antes (en Brasil), ahora decidí vivir al lado de la playa. Ahora en invierno no voy mucho, mi hermano sí, pero cuando venga el buen tiempo disfrutaré bastante''.

Los elogios de Messi sobre usted

''Primero creí que era una broma porque mi padre siempre bromea mucho y él fue quien me lo dijo. Yo le respondí: ‘Para, para, déjate de bromas’. Me dijo que no, que es verdad. Luego acudí al ordenador, primero lo vi por escrito y luego en el vídeo. Y entonces me quedé muy sorprendido. Recibir esos elogios del mejor jugador de la historia, para mí fueron diez minutos de gloria, quedé deslumbrado. Esos elogios me ayudan porque me dan confianza. Solo tengo que agradecerle el cariño que me ha mostrado siempre, igual que el resto de compañeros''.

Neymar

''Yo personalmente estoy rezando para que él venga porque él es un crack, es indiscutible, y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor. Personalmente estoy torciendo mucho para que él vuelva, pero él tiene su vida, sabe lo que hace y no sé que tan profunda están esas negociaciones, si hay opciones de que venga o no. Pero es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho y estaría muy feliz si pudiera volver aquí''.