La dura confesión de Jesé: Sus 'amigos' del Real Madrid lo abandonaron

Campeón de Liga, campeón de Copa, Champions y Mundial de Clubes. En poco tiempo formó parte del plantel del Real Madrid que lo ha ganado todo, aunque él con poco protagonismo, pero siendo uno de los jugadores que más prometía y además más queridos por la afición.

Sin embargo, la indisciplina, una vida loca y las lesiones fueron el complemento perfecto para que Jesé Rodríguez no lograra brillar en el fútbol a esta altura, hoy con 25 años vive un verdadero calvario y cumplirá casi un año sin poder jugar.

Actualmente Jesé entrena con el PSG, club que lo fichó del Real Madrid en el 2016 a cambio de 25 millones de euros, y está esperando que se abra el mercado de invierno para poder conseguir una oportunidad y retomar el nivel.

El ex futbolista del Real Madrid en una entrevista al diario AS ha revelado lo difícil que la está pasando y acepta los errores que cometió en años anteriores, pero que hoy en los momentos duros se ha dado cuenta quiénes son sus verdaderos amigos y que del club blanco solo rescata a uno, los demás se olvidaron de él y ya no los considera.

"Echo mucho de menos jugar al fútbol. Quiero volver a jugar cuanto antes. Me paso los días esperando a que el mercado de fichajes vuelva a abrirse. Me encuentro bien y me estoy preparando muchísimo", cuenta Jesé quien sufrió una grave lesión de rodillas y cuando estaba recuperado, una apendicitis lo alejó otros meses.

"Creo que va a hacer un año desde que no juego… No sé, como en abril. Pero no jugué todo el partido, fue un rato. No recuerdo exactamente la fecha, pero casi un año. Mucho tiempo", recuerda y agrega: "Lo he pasado mal, pero intento sacar cosas positivas de lo negativo. Ha sido una preparación psicológica para mí, de valorar qué es lo que realmente necesito en mi vida y en el fútbol. Me he rodeado de gente a la que quiero de verdad. También he cambiado hábitos en mi vida".

Dentro de esos cambios que Jesé menciona, acepta que están las amistades que no lo estaban llevando a un buen puerto, además se ha acercado a su familia que son finalmente quienes han estado con él en los momentos duros.

"Cambié amistades. Creo que tenía unas amistades que no eran buenas y las quité de mi vida. Acerqué a mi familia. Cuando juegas y estás viajando todo el rato hay poco tiempo para ver a los hijos. En este año que llevo sin jugar he pasado mucho con los míos. También he vuelto a trabajar el aspecto físico con la persona con la que lo hacía antes de la lesión grave que sufrí en el Madrid y que luego me ayudó en la recuperación. Además de entrenar con el equipo, todos los días hago un entrenamiento personal con él y también otro en casa. He bajado siete kilos".

CAMBIO DE HÁBITOS EN SU VIDA

Jesé confiesa que en los últimos tres meses sus hábitos han cambiado totalmente y está seguro que si así hubiese entrenado y cuidado durante su etapa en Real Madrid, hoy fuera una de las figuras del club.

"Por proteger mucho la rodilla me puse demasiado fuerte de piernas y de musculatura en general. Cometí ese error, pensé que así me protegería más de las entradas y de las caídas. Lo que yo necesito es estar fino de arriba y con fibra abajo. Así estoy ahora", dice sobre la cantidad de kilos que aumentó.

"Antes le daba importancia y me cuidaba, pero ahora he mejorado. La entiendo mejor. Casi me he vuelto un loco de qué comer o no dependiendo del entrenamiento que haya hecho. Me he metido mucho en el tema. Desayuno todos los días a las 9, voy a entrenar, como, meriendo, le doy mucha importancia al descanso, a las máquinas de recuperación".

Y cierra el tema: "Cuando uno es joven y se ve con fama y dinero piensa cosas que no son lo verdaderamente importante en la vida. Yo he aprendido con el tiempo y a base de cosas malas. Ahora sé distinguir mucho mejor cuál es la realidad y a tener los pies en el suelo. No quiere decir que antes no los tuviera, pero ahora soy mucho más maduro".

LAS AMISTADES DEL REAL MADRID

Uno de los momentos más difíciles es cuando se enteró que los amigos que creyó había cosechado en el Real Madrid eran amistades verdaderas y sinceras, pero se ha dado cuenta que no es así.,

"Crees que tienes amistades verdaderas y que dan todo por ti y luego a la hora de la verdad no te corrigen cuando estás haciendo las cosas mal. Al final los únicos que no te van a fallar son tus familiares. Yo me senté con ellos y les dije que quería cambiar cosas. Hice clic", dijo.

¿Los compañeros que tuvo, por ejemplo los del Madrid, se han acordado de usted?

No. Ahí te das cuenta de muchas cosas. Pero no es una crítica, de verdad, cada uno hace lo que quiere. Yo pensé que tenía amigos en el vestuario del Madrid y han dejado de serlo porque tampoco se han preocupado o han contestado a mis mensajes. Sí he tenido dos amigos, con los que jugaba desde pequeño, que han estado ahí siempre. Uno juega en Primera y el otro en categorías más bajas.

Y es que aparte del lado futbolístico, Jesé la ha pasado muy mal con una rada enfermedad que sufrió su hijo desde su nacimiento, pero que hoy ha logrado recuperarse.

"Lo he pasado muy mal y lo sigo pasando mal. No le deseo a nadie que su hijo tenga una enfermedad y además incurable como es mi caso. Pero también me motiva. Cuando estoy cansado entrenando, pienso: “No puedo sentir dolor ni cansancio, debo hacerlo por mi hijo”. Por él y por los otros dos que tengo".