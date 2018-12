Kaká revela como Ancelotti le dijo que tenía que salir del Real Madrid

Kaká, es uno de los jugadores más queridos por la afición del Real Madrid. El brasileño no tuvo su mejor versión como futbolista en el equipo merengue debido a las lesiones y otros factores.

Te puede interesar: El FC Barcelona lanza un comunicado oficial sobre Rabiot y el PSG



El brasileño concedió una entrevista para el diario Sport Tv donde habló del conjunto blanco, cómo lo despidieron, Cristiano Ronaldo y José Mourinho.



Su etapa en el Real Madrid



“Tenía la convicción de que iba a ser un éxito, algo fuera de lo común. Hoy abro ese debate cuando la gente tarda mucho en tomar una decisión. Cuánto tiempo que gastas es por persistencia y cuánto es por terquedad. No sé si fui más persistente o terco. Yo creo que fui persistente. Fui hasta donde pude, hasta el límite. En la temporada 2013/2014, con la llegada de Ancelotti, el presidente Florentino quiso renovar la plantilla con futbolistas nuevos y Ancelotti fue muy claro conmigo: ‘Mira, el presidente me pidió usar esta estrategia este año’. Y yo le dije: ‘Míster, yo necesito jugar porque quiero ir al Mundial de 2014’. La mejor opción fue salir”.





Las lesiones y la llegada de Mourinho



“El problema en el Madrid fue la continuidad. Primero fue por culpa de las lesiones. El primer año tuve el problema en la cadera. Empujé para llegar al Mundial y después tuve una lesión en el aductor. Me presento poco antes del Mundial de 2010 en Curitiba y hago el tratamiento. Cuando vuelvo tengo a Mourinho. Mi problema en el Madrid fue la continuidad. Primero por la cuestión física y después por la elección del entrenador. Me pasé tres años intentando convencer a Mourinho de que podía darme oportunidades. Pero era una elección de él, estaba fuera de mi alcance".



Cristiano Ronaldo



“Es un fuera de serie. En el día a día es un tío de diez, súper atento con todo el mundo. En el vestuario sabemos cómo es. Hacíamos bromas por lo vanidoso que es, pero es un chico diez. Íbamos a hacer la pretemporada a Los Ángeles y él pedía quince teléfonos móviles y los repartía al personal del club. Cosas básicas del día a día, pero se encargaba de demostrar que era humano. Siempre me ayudó mucho y en las entrevistas me incentivaba. Los compañeros veían los sacrificios que hacía para poder jugar. Nunca tuve ni un problema con él. A lo largo de mi carrera, jamás tuve un problema con algún compañero”.