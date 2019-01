Andrés Iniesta: "El Barcelona merece más Champions League de las que tiene"  

Andrés Iniesta, ex jugador del Barcelona, fue entrevistado en exclusiva por diario Sport y habló de distintos temas, su futuro, Champions League y Lionel Messi.

¿Percibe que a la afición le cuesta mucho asimilar que el fútbol que hizo este equipo no se verá nunca más?



Hay momentos de todo. Nada será igual que antes, pero no quiere decir que lo que venga no tenga que ser bueno o igual de bueno. Llegan otros jugadores, otros momentos. Para el Baçra o el resto de equipos, lo importante es que el club mantenga una idea de juego, una identidad. A partir de aquí se deben encontrar los jugadores má adecuados para hacerlo.



Hablando del Baça actual, por lo que vio ante el Celta o le ha llegado en Japón, ¿considera que es un equipo menos brillante que otros pero con un plus competitivo que puede llevarle a luchar por la Champions League?



Lo veo como siempre. Ambicioso y con aspiraciones a todo. Luego, hay momentos en que sale mejor o peor. Por plantilla, este quipo merece más Champions de las que ha ganado. Por méritos es cierto que nos hemos quedado un poco lejos. Ojalá se dé esta temporada el paso que falta en los últimos años.



¿No le parece raro que el Real Madrid sin hacer nada extraordinario se haya llevado las últimas Champions?



Siempre pienso que los campeones son justos vencedores. Nos gustará más o menos la forma de hacer las cosas, pero decir que no han sido justos cuando un equipo gana un título o una competición tan importante es complicado. Nos ha faltado algo más para estar más cerca en las otras campañas y confío en que en esta ocasión sea diferente.





¿Cómo valora a Leo Messi como su sucesor en la capitanía del FC Barcelona?



No creo que sea algo nuevo para él. Lleva muchísimo tiempo aquí, con protagonismo e incidencia en todo. El brazalete de primer capitán debe ser un estímulo añadido para él.



¿Cómo se sintió al reencontrarse con sus compañeros?



Era la primera que los veía después de algunos meses. Todo es especial. He vivido mucho tiempo con ellos, en la cidudad deportiva, con los fisos, médicos, utilleros, es bonito reencontrarse y ver que todo transcurre bien.



Pese a la distancia, se le nota feliz en Japón.



Es lo que uno busca siempre, estar feliz y contento. Estamos muy bien. Han sido meses intensos de adaptación, de situarnos, de conocerlo todo. Los niños también adaptándose, mi mujer.Todo bien.



¿Sus compañeros en el Vissel Kobre lo contemplan como un maestro?



Me miran con otros ojos. Vengo de fuera y siempre siguen las grandes ligas y grandes equipos. A nivel de clubs y selección, mi recorrido ha sido importante. Están encantados conmigo y yo con ellos.