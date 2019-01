Revelado: ¡Bale evitó que Mbappé llegara al Real Madrid!

Kylian Mbappé estuvo a poco o nada de llegar al Real Madrid en 2017. El futbolista francés dependía de una sola cosa: la salida de Gareth Bale.

Diario AS hace una reseña de todo lo que sucedió y por el cual Mbappé se fue al PSG.

"Los Ángeles. 24 de julio de 2017. Primer partido de la pretemporada de hace dos veranos. Mourinho se cruza con Bale en el túnel de vestuarios antes de que arranque el Madrid-United y le susurra: "Si no hablas no puedo comprarte". Las cámaras lo captaron. Luego, en la previa del Madrid-United de Supercopa, en Skopje, el portugués fue más lejos: "Si Bale estuviera en la puerta de salida, le esperaría al otro lado. Pero si juega es una señal de que sus planes son seguir en el Madrid". Ya es agosto, y es en los planes de Florentino entre los que no está dejarle ir", relatan.



En ese momento, el Real Madrid negociaba el pase de Mbappé con el Monaco y al momento querían darle una salida al jugador galés; el jovencito tenía su dormitorio lleno de fotos de sus ídolos del Madrid y parecía un fichaje fácil para los blancos. Finalmente terminó eligiendo el PSG a cambio de 180 millones de euros.



Real Madrid hizo cree la idea entre algunos medios españoles de que Mbappé no había llegado al club porque pedía un alto salario (12 millones netos, se dijo) que habría roto la escala salarial por su juventud.

Pero una posterior revelación de Football Leaks (a través de Der Spiegel) contradijo esa versión, pues el Madrid "llegó a un acuerdo con el Mónaco el 20 de julio para un traspaso de 180M€ (incluyendo unos variables de 30 millones)".