Kingsley Coman medita retirarse del fútbol ¡a los 22 años de edad!

Kingsley Coman no pasa sus mejores días en el Bayern Munich. El francés medita retirarse del fútbol producto de las lesiones.

El joven jugador avisa que no soportaría una tercera operación y que prefiere retirarse antes que someterse a otra operación.



Lesión del aductor, problemas musculares, ruptura del ligamento externo de la rodilla, ruptura del ligamento de la sindesmosis, esos son algunos de los obstáculos que ha tenido que sortear en los últimos tiempos la corta carrera de Coman.



"Espero no tener que revivir lo que he pasado, ya es suficiente. No aceptaré una tercera operación, significará que tal vez mi pie no está hecho para este nivel", empezó diciendo en declaraciones realizadas para TF1.



"Mi pie no está hecho para este nivel", repetía el exfutbolista de la Juventus, que surgió del Paris Saint-Germain. Al mismo tiempo, aclaro que no tendría problemas en llevar "una vida anónima".