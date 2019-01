Marcelo Bielsa acepta espiojane a rivales en la segunda división de Inglaterra

El experimentado entrenador argentino Marcelo Bielsa, DT del Leeds United, ha aceptado que espió a su rival Derby County previo al juego del viernes que ganaron 2-0 y también a todos los equipos que ha enfrentado en esta liga.

"Lo que he hecho no es ilegal. No es una violación de la ley. Lo he hecho siempre especialmente en las eliminatorias de Sudamérica cuando dirigí a Argentina y Chile especialmente", aceptó.

La Liga Inglesa de Fútbol (EFL) por su parte abrió una investigación al entrenador del Leeds, Bielsa afirmó que colaborará en todo con el fin de esclarecer sus dudas, pero que no tiene como objetivo justificar esta práctica o que sea comprendido y que no se siente "inmoral" por hacerlo.

“La EFL escribió hoy al Leeds United para solicitarle sus observaciones sobre un incidente que se produjo cerca del terreno de entrenamiento del Derby County el jueves 10 de enero de 2019. Se solicitó tras una denuncia del Derby County que señaló que un individuo, trabajando para la dirección del Leeds United, buscó observar una sesión de entrenamiento privada”, señaló la instancia.