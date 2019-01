Reus y el duro mensaje al Bayern cuando le preguntan si jugaría con ellos

En los últimos años varios jugadores han decidido dejar el Borussia Dortmund para terminar fichando por el gigante Bayern Múnich, sin embargo, hubo uno que siempre se resistió al poder adquisitivo del gigante de Baviera. Hablamos de Marco Reus.

Leer más: Mbappé coquetea con el Real Madrid



El popular 'Pájaro loco' aseguró que nunca jugará en el cuadro bávaro, además no cree que lo quieran en este momento porque ya tiene 30 años.



"A mí no me verás jugando en el Bayern Múnich. Lo prometo. Además, tengo casi 30 años y ellos (Bayern) quieren rejuvenecer la plantilla", dijo el atacante, que en reiteradas oportunidades recibió ofertas del conjunto muniqués pero siempre las rechazó.

Mario Götze, Robert Lewandowski y Mats Hummels brillaron en el Dortmund y luego fueron seducidos por el dinero del Bayern.



Pero el amor de Reus es diferente, pues militó 10 años en las divisiones menores del cuadro 'aurinegro', pero debió irse a otro club en busca de continuidad. En el Borussia Mönchengladbach militó entre 2009 y 2012.



"Sobre todo fue mi padre quien me dijo entonces varias veces: Vas a ser mejor y mejor y en algún momento volverás aquí", agregó.



Finalmente, el también ariete de la Selección de Alemania cree que el Dortmund será el campeón de la Bundesliga esta temporada.



"Tenemos todo en nuestras manos. Debemos afrontar los encuentros igual que lo hicimos en la primera ronda y así tendremos todas las opciones", concluyó.



EL DATO

Marco Reus ha disputado 227 partidos con el Borussia Dortmund y ha marcado 109 dianas.