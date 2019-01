El humilde auto que maneja ahora Kevin Prince Boateng por derrochar su dinero

Medios catalanes e incluso diario Marca, dan por hecho el fichaje de Kevin Prince Boateng por el FC Barcelona. Llega procedente del US Sassuolo de Italia.

Se trata sin lugar a dudas de una contratación sorpresiva, pues es un jugador de 31 años, pero que llega para llenar el vacío que dejó Munir y para dar aire a Luis Suárez cuando este lo necesite.

Lejos de esto, resulta curioso destacar el otro lado de Boateng. El jugador no se ha declarado en ruina, pero el año pasado confirmó que ha gastado gran parte de su fortuna.

Tanto así que una de sus últimas compras sigue dando de qué hablar, nos referimos a un humilde auto, que no es habitual dentro de un futbolista de élite.

Kevin Prince se compró un simple Abarth 595, de color rojo, y en el cual ya ha sido captado junto a su hermosa mujer, Melissa Satta.

"En dos años, me gasté todo el dinero en coches, discotecas y amigos que no lo eran realmente. Para un tipo como yo, que creció en un barrio pobre, tener dinero era algo peligroso, me reprocho muchas cosas", dijo en una entrevista que publicó Marca el año pasado.

¿Sencillo coche de Boateng?

Aunque para algunos tal vez sea un auto “humilde”, para otros puede ser una verdadera ‘nave’ su Abarth 595, modelo de una filial de Fiat.

Boateng, de 31 años, ya ha fue visto junto a su prometida en su sencillo carro, con el que parece querer llevar una vida de bajo perfil.