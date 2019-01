El audio de Emiliano Sala desde la avioneta desaparecida: "No me van a encontrar"

Los servicios de rescate británicos que están buscando el avión privado en el que viajaba el delantero argentino Emiliano Sala y que desapareció el lunes por la noche declararon hoy a la AFP que temen "lo peor".

Sala, de 28 años, tenía previsto viajar el lunes por la noche a Cardiff, ciudad de su nuevo club, pero el aparato, un monomotor, desapareció de los radares a una veintena de kilómetros al norte de la isla de Guernesey, después de haber salido de Nantes.

Las labores de búsqueda no permitieron por ahora encontrar el avión o a sus ocupantes.

Pero en las últimas horas se ha filtrado un audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta, que al parecer se lo habría mandado a un amigo. Clarín de Argentina fue quien lo lanzó.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".

El futbolista, autor de 12 tantos en la primera mitad de la temporada de la Ligue 1, acababa de ser traspasado del Nantes al Cardiff por una suma récord para el club galés, estimada por la prensa en 17 millones de euros.

La alerta la dio a las 20h20 GMT el lunes por la noche el control aéreo de Jersey, señalando que un pequeño aparato privado monomotor Pier PA-46 Malibú, con dos personas a bordo, había desaparecido de su radar.

Fuentes próximas al caso han señalado que en total había tres personas, dos pasajeros y el piloto.