Kevin-Prince Boateng: número favorito, gol recordado y su ídolo en el fútbol

El jugador ghanés Kevin-Prince Boateng habló para el canal oficial del Barcelona y contó algunas de sus intimidades.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Boateng fue fichado esta semana por el conjunto catalán y aseguró que nunca imaginó que regresaría al fútbol español y menos con el líder del campeonato.

Fichaje con el Barcelona

''Me dijeron que el Barcelona me quería, pero pensé que era una locura. Recuerdo que después tenía un partido importante ante el Inter y después de jugarlo me volvieron a decir el interés del Barcelona. Aquella noche no pude dormir''.

El 27 es su número favorito

''Quería el 27 porque es mi preferido, pero luego me acordé que en España no se puede porque tienen que ser entre el 1 y el 25''.

Su gol más recordado

''Fue el que marqué con el Milan al Barcelona en Champions. Recuerdo que mi defensor era Abidal, que ahora me ha fichado. Era en Champions y todo lo que sucede en esta competición tiene mucha más repercusión''.

Objetivo principal

''Está claro que me gustaría ganar la Champions con el Barcelona. Es nuestro objetivo porque es una competición muy importante''.

Ídolo en el fútbol

''Siempre me gustó Rivaldo. Creo que mi juego se parece un poco al de él''.