Thierry Henry será un "entrenador de élite", dice Fabregas

Fichado por el Mónaco gracias a la relación que tiene con su antiguo compañero en el Arsenal Thierry Henry, el centrocampista español Cesc Fábregas aseguró este lunes que el técnico francés, despedido la semana pasada, será "un entrenador de élite".

La derrota del PSG al Monaco que los hundió más en la Ligue 1



"Estamos muy tristes por 'Titi' porque pienso realmente que será un entrenador de élite, estoy seguro", declaró Cesc sobre su antiguo técnico, reemplazado el viernes por Leonardo Jardim, al que a su vez había sustituido hace tres meses.



"El fútbol no espera y quizás no era el buen momento para completar sus proyectos y todo lo que quería hacer, en la vida eso pasa", señaló el antiguo jugador del Chelsea y del Barcelona.



Cesc habló de su antiguo compañero en el Arsenal, hace tres lustros.



"No voy a mentir, una de las principales razones por las que vine a Mónaco fue porque Thierry me llamó. Quería que jugara todos los partidos, todos los minutos", explicó el internacional español.



Sobre Jardim, Cesc dijo que "aportaría experiencia y calma al grupo, además de nuevas ideas".



El Mónaco, penúltimo en la Ligue 1, disputa el martes las semifinales de la Copa de la Liga contra el Guingamp.