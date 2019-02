Abatido el padre de Emiliano Sala: ''No tengo la esperanza de que esté con vida''

Horacio Sala, padre Emiliano Sala, manifestó luego de encontrar un cuerpo en los restos de la avióneta que transportada al argentino que se le terminó la ilusión y pide justicia para esclarecer este caso.

Hallan cuerpo en los restos del avión de Emiliano Sala

''Se me terminó la ilusión. No me quedan más palabras qué decir. Ahora solo esperamos que estén los dos cuerpos dentro. Al menos tuvimos noticias después de 15 días de desaparición'', explicó, abatido, para el Canal 13.

Asimismo en un diálogo con Fox Sports, el padre de Emiliano aseguró que ''no hablé más con mis hijos. No hablo con nadie. Solo me entero por redes sociales. Lo único que espero es que lo encuentren, que esté ahí, que no se haya salido del avión porque va a ser difícil. Con el hallazgo siento algo de alivio pero es algo que no se puede explicar''.

''No tengo la esperanza de que Emiliano esté con vida. Sería un milagro'', comentó luego para Radio La Red.

Horacio se refirió a Emiliano como ''un chico muy querido que nunca tuvo problemas con nadie''.

''Acá tiene que haber un culpable, esto no puede quedar así. La Justicia tiene que seguir investigando que fue lo que pasó'', cerró el padre del jugador.