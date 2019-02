Barcelona – Real Madrid: Los verdaderos protagonistas del clásico

El Barcelona en casa empata a un Real Madrid que mostró buenas formas, los eternos rivales terminan empatando a un gol por bando, pero los protagonistas no fueron los que uno esperaría de este choque de colosos. Los goles llegaron por “actores de reparto”, aunque se nota que el esquema táctico potenciaba a estas figuras de último minuto.

El Madrid abrió la cuenta por vía de su mejor jugador en el encuentro… y no es ni Benzema, ni Sergio Ramos, fue Lucas Vázquez quien sacó la casta por parte del conjunto blanco. Jugada que comenzó por la izquierda con Vinicius, otro de los jugadores destacados en este clásico, centro que salva Benzema y que termina en pase al área chica donde Vázquez termina empujando el balón.

Una de cal y una de arena para Vinicius, mostró destellos de calidad, pero su toma de decisiones no fue la mejor, falló varias oportunidades en las que el Madrid pudo abrir brecha en el marcador. El joven brasileño desquició a Semedo en la primera parte, pero se apagó en la segunda mitad del partido.

Keylor Navas salvó el arco en varias ocasiones, pero no pudo responder al oportunismo de Malcom, aunque sin él, el Barcelona pudo haber ganado el encuentro. Piqué fue el defensor destacado en Can Barça, el central no falló en ningún momento del encuentro y detuvo constantemente los ataques blancos,

Por parte del Barcelona, Malcom se lució, no solo marcó el gol del empate, también desequilibró constantemente en la banda que defendía Marcelo (no es poca cosa destacar que Marcelo era quien lo marcaba). El “14” del Barça se internó incontables veces al área, pero nunca pudo pegarle bien al arco o habilitar a algún compañero.

Arthur recuerda a Xavi Hernández cada vez que juega, puso pausa cada vez que debía y perdió muy pocos balones tomando en cuenta que muchas jugadas del Barcelona terminaban pasando por sus pies. Al final, aparecieron los de siempre (Messi, Suarez, Sergio Ramos y Bale), pero quienes decidieron el partido terminaron siendo los jóvenes: Lucas Vázquez, Vinicius, Arthur y Malcom.