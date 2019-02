Marcelo: "Estábamos entrenando para la final de Kiev y Cristiano me dijo: 'Me voy'"

Marcelo, mejor amigo de Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid ha revelado en qué momento se dio cuenta de la decisión que el portugués había tomado de irse.

En una entrevista realizada para el medio Esporte Interactivo, el brasileño reconoció que fue en un entrenamiento en Kiev antes de la final de Champions donde el Real Madrid terminó ganando al Liverpool, Cristiano le dijo "Me voy"...



"Joder, estábamos entrenando para la final y él me dijo: 'Me voy'", explica Marcelo, en el avance de la entrevista con la periodista,



"¿Te lo dijo antes de la final? Entonces me mentiste", le respondió la periodista, a lo que Marcelo contestó: "Sí, tuve que mentirte".

Marcelo fue el primer jugador de la plantilla del Real Madrid que conoció la decisión de CR7 de irse de España.