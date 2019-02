Tuchel: "El trabajo de Mbappé no es reemplazar a Cavani y Neymar"

Previo al partido de UEFA Champions League que tendrá como protagonistas al Paris Saint-Germain y al Manchester United, el técnico alemán, Thomas Tuchel, habló sobre las ausencias de 2 de sus principales figuras (Cavani y Neymar) y de cómo esto podría alterar el planteamiento y el esquema táctico que suele mostrar partido a partido.

"No se puede reemplazar a jugadores de esa calidad. Neymar es uno de los jugadores claves en Europa, le extrañamos mucho y ahora extrañanamos a un segundo clave con Edi (Cavani). No es el trabajo de Mbappé reemplazar a Cavani y Neymar, no puede hacer tres cosas al mismo tiempo", declaró el Thomas Tuchel.

Es obvio que perder a tu “10” y a tu “9” para un partido como este afecta cualquier planteamiento o planeamiento que pudo realizarse previamente, pero Tuchel asegura que Mbappé seguirá “haciendo lo que sabe hacer” y que no tendrá labores correspondientes a otros jugadores.

Se espera que el Paris Saint-Germain salga con un 4-4-2 que tendría en punta a Ángel Di Maria y a Kylian Mbappé, pero puede especularse con una posible labor de falso 9 que Julian Draxler estaría por ocupar, esto dejaría el esquema en un 4-3-3 que es más común en lo mostrado por el PSG a lo largo de la campaña.