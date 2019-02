Zlatan sobre Cristiano Ronaldo: "No es ningún reto ir a la Juventus"

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic que milita en el LA Galaxy volvió atizar contra el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus concluyendo en que verdaderamente "no es un reto" haberlo hecho.

En una entrevista concedida al portal ‘DAZN’ estadounidense, el ariete se sinceró ante la pregunta relacionada con el futbolista portugués.

"No dije que no fuese un gran fichaje, dije que no es un reto. Ir a uno de los mejores equipos del mundo no es un reto, pero depende de lo que consideres un reto", aclaró en primera instancia.

Y agregó: "Para mí, un reto es cuando vas a un equipo y lo conviertes en uno de los 'top'. Pero ir a la liga italiana es un movimiento genial. Gracias a Cristiano Ronaldo, la Serie A está creciendo y me hace feliz porque la Serie A es como mi segundo hogar"

Ibra tuvo un destacado paso por la liga de Italia cuando militó en la Juventus, Inter de Milán y AC Milan. En conjunto logró ganar siete títulos, además de ser nombrado como Futbolista Extranjero del Año en la Serie A (2005).



Hasta el momento CR7 lleva 19 anotaciones en 24 encuentros con una marca de 0.79 goles por encuentro.