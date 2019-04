Fecha y hora: Así se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Champions League  

Finalizaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. La ronda eliminatoria dejó tres victorias y un empate. Los equipos ya saben lo que tienen que hacer para la vuelta en sus respectivos encuentros.

En los duelos del martes, Liverpool y Tottenham tomaron ventaja tras vencer a sus rivales. El primero en Anfield 2-0 contra el Oporto y el segundo con una sufrido triunfo contra el Manchester City 1-0.





Barcelona se metió a Old Trafford y sacó una importante victoria (1-0) sobre el Manchester United. La Juventus con gol de Cristiano Ronaldo no pudo pasar del empate contra el Ajax en Ámsterdam (1-1).



Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana y están distribuidos de la siguiente manera:



Martes 16 de Abril

Barcelona vs Manchester United (1:00 P.M)

Juventus vs Ajax (1:00 P.M)



Miércoles 17 de Abril

Oporto vs Liverpool (1:00 P.M)

Manchester City vs Tottenham (1:00 P.M)