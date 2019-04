Zidane y el jugador que saldría del Real Madrid: ''Veremos qué pasa, necesita jugar más''

El entrenador francés Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa previo al partido de este lunes contra el Leganés y sobre los cambios que podrían haber a final de temporada.

Plantilla

''Hicimos una semana muy larga, con muchos entrenamientos. Aprovechamos para trabajar físicamente. Cuando hay una semana larga puedes trabajar y lo hicimos bien. La semana en que teníamos tres partidos no se podía trabajar''.

Toni Kroos

''Tiene algo como una gastroenteritis. Estuvo mal anoche y no ha venido. Vamos a ver la evolución entre hoy y mañana, pero no ha podido entrenarse hoy con nosotros''.

Futuro de Kroos

''Ahora es Toni, otro día es otro... Kroos es un jugador muy bueno, no solo para mi. En estos cinco años ha hecho cosas muy buenas, es un jugador con tranquilidad, que no le supera la presión. A mí siempre me ha gustado. Se va a hablar de Toni y de otros jugadores que no voy a querer... Todos los que están aquí son importantes. La única cosa que digo es que cambios vamos a tener. Pero no vamos a cambiar ahora, las cosas se sabrán para todos a final de temporada. Veremos los cambios que vamos a tener y los jugadores que se van a cambiar. No cambia nada lo que ha hecho Kroos estos años, voy a contar con él''.

Marcos Llorente

''Veremos para el próximo año. Conozco a Marcos desde hace mucho tiempo, es un jugador que siempre mejora. La única cosa para él es que necesita jugar más porque eso le va a venir bien. Me acuerdo cuando estuvo en el Alavés, jugó con continuidad y ahí hizo una temporada fenomenal''.

¿Benzema podría ser compatible con otro delantero?

''Benzema es compatible con todos porque a los buenos les puedes juntar. Karim es un jugador diferente, no es un nueve, nueve. Cuando lo vi empezar jugaba más en el medio, en banda. Él sabe que puede hacer muchas cosas, puede marcar como 9 y asociarse''.

Bale

''Espero como los demás. Quedan siete partidos y vamos a ver cómo los vamos a jugar. Vamos a tener cambios, vamos a jugar de diferentes maneras. Cuento con Gareth''.

Courtois

''No se encuentra bien, porque además no es solo una molestia, son dos o tres distintas. Está mejor con una y ahora es otra... Cuando es así, mejor no arriesgar''.

¿Los jugadores saben lo que realmente quiere Zidane?

''No lo saben, no hablé con ninguno de ellos. Estamos todavía jugando, nos quedan siete partidos. Habrá tiempo para hablar de lo que vamos a hacer''.

Vinícius

''Acaba de llegar este año, es joven y yo lo quiero recuperar antes de que se acabe la temporada. Va bien, ya está entrenando en el campo''.

Isco

''Aquí hay muchos jugadores que puedan hacer caja porque son todos muy buenos. Muchos clubes quieren a muchos jugadores del Real Madrid, no es nuevo. Isco es un jugador importante y a mí me gusta. Veremos lo que vamos a hacer el próximo año''.

Partido un lunes

''Hay muchos equipos que juegan el lunes, ahora nos toca a nosotros''.